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Туризм
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Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте
Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте - РИА Новости, 25.06.2021
Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте
Аннулирование бронирований на отдых в Сочи не носит массового характера, а экономические потери от принятых мер не будут значительными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:08
2021-06-25T15:27
туризм
россия
алексей копайгородский
туризм
новости - туризм
сочи
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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Аннулирование бронирований на отдых в Сочи не носит массового характера, а экономические потери от принятых мер не будут значительными, сообщил РИА Новости глава Сочи Алексей Копайгородский."На сегодняшний день в Сочи в среднем 2,3 тысячи средств размещения. В некоторых из них есть аннуляция туров, но она не носит массового характера. Подчеркну, на сегодня загрузка отелей Сочи составляет в среднем 88%, во многих крупных санаториях и отелях доходит до 100%. И сегодня спрос на отдых на курорте, который стартовал с 1 мая, остаётся стабильно высоким. Мы понимаем, что аннулирования будут, но мы не считаем, что экономические потери будут значительными. Здоровье сочинцев и туристов намного важнее какого-то небольшого количества граждан, которые сдадут путёвки. Эти меры абсолютно необходимы и своевременны", - сообщил РИА Новости Копайгородский.
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россия, алексей копайгородский, туризм, новости - туризм, сочи
Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте
15:08 25.06.2021 (обновлено: 15:27 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Власти Сочи заявили, что отмена бронирований на отдых на курорте не носит массового характера

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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Аннулирование бронирований на отдых в Сочи не носит массового характера, а экономические потери от принятых мер не будут значительными, сообщил РИА Новости глава Сочи Алексей Копайгородский.
"На сегодняшний день в Сочи в среднем 2,3 тысячи средств размещения. В некоторых из них есть аннуляция туров, но она не носит массового характера. Подчеркну, на сегодня загрузка отелей Сочи составляет в среднем 88%, во многих крупных санаториях и отелях доходит до 100%. И сегодня спрос на отдых на курорте, который стартовал с 1 мая, остаётся стабильно высоким. Мы понимаем, что аннулирования будут, но мы не считаем, что экономические потери будут значительными. Здоровье сочинцев и туристов намного важнее какого-то небольшого количества граждан, которые сдадут путёвки. Эти меры абсолютно необходимы и своевременны", - сообщил РИА Новости Копайгородский.
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