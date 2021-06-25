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Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте

Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте - РИА Новости, 25.06.2021

Власти Сочи опровергли информацию о массовой отмене броней на курорте

Аннулирование бронирований на отдых в Сочи не носит массового характера, а экономические потери от принятых мер не будут значительными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:08

2021-06-25T15:08

2021-06-25T15:27

туризм

россия

алексей копайгородский

туризм

новости - туризм

сочи

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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Аннулирование бронирований на отдых в Сочи не носит массового характера, а экономические потери от принятых мер не будут значительными, сообщил РИА Новости глава Сочи Алексей Копайгородский."На сегодняшний день в Сочи в среднем 2,3 тысячи средств размещения. В некоторых из них есть аннуляция туров, но она не носит массового характера. Подчеркну, на сегодня загрузка отелей Сочи составляет в среднем 88%, во многих крупных санаториях и отелях доходит до 100%. И сегодня спрос на отдых на курорте, который стартовал с 1 мая, остаётся стабильно высоким. Мы понимаем, что аннулирования будут, но мы не считаем, что экономические потери будут значительными. Здоровье сочинцев и туристов намного важнее какого-то небольшого количества граждан, которые сдадут путёвки. Эти меры абсолютно необходимы и своевременны", - сообщил РИА Новости Копайгородский.

россия

сочи

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2021

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россия, алексей копайгородский, туризм, новости - туризм, сочи