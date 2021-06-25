https://ria.ru/20210625/sneg-1738637872.html

В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области

В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области - РИА Новости, 25.06.2021

В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области

В Сети активно обсуждают видео, на котором видна куча снега, появившаяся в сорокоградусную жару в Богородске. Его публикует Telegram-канал "Нижний № 1". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:14

2021-06-25T17:14

2021-06-25T19:27

богородск

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети активно обсуждают видео, на котором видна куча снега, появившаяся в сорокоградусную жару в Богородске. Его публикует Telegram-канал "Нижний № 1".Теперь подписчики группы "Типичный Нижний Новогород"во "ВКонтакте" делятся впечатлениями и выдвигают версии о причинах такой аномалии."Вот куда бы сейчас занырнуть!" — размечтался другой.Некоторые комментаторы не поверили своим глазами и назвали июньский снег "еще одним чудом света"."Приезжайте к нам в Кстово, у нас тоже есть!" — рассказала пользовательница.Ранее в интернете появились фотографии снега, который выпал в Турции в разгар июня.

https://ria.ru/20210507/berlin-1731391124.html

богородск

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богородск, нижегородская область, происшествия