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В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области - РИА Новости, 25.06.2021
В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
В Сети активно обсуждают видео, на котором видна куча снега, появившаяся в сорокоградусную жару в Богородске. Его публикует Telegram-канал "Нижний № 1". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:14
2021-06-25T17:14
2021-06-25T19:27
богородск
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети активно обсуждают видео, на котором видна куча снега, появившаяся в сорокоградусную жару в Богородске. Его публикует Telegram-канал "Нижний № 1".Теперь подписчики группы "Типичный Нижний Новогород"во "ВКонтакте" делятся впечатлениями и выдвигают версии о причинах такой аномалии."Вот куда бы сейчас занырнуть!" — размечтался другой.Некоторые комментаторы не поверили своим глазами и назвали июньский снег "еще одним чудом света"."Приезжайте к нам в Кстово, у нас тоже есть!" — рассказала пользовательница.Ранее в интернете появились фотографии снега, который выпал в Турции в разгар июня.
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богородск, нижегородская область, происшествия
В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14 25.06.2021 (обновлено: 19:27 25.06.2021)
В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Богородске