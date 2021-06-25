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Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ
Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2021
Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ
Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти, передает агентство... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:27
2021-06-25T17:27
стамбул
сша
испания
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании, сообщила в среду, 23 июня, газета País со ссылкой на источники в полиции. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не смогли.Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США."Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв", - заявила Дженис Макафи.Она также отметила, что у ее мужа не было суицидальных наклонностей. "Его последними словами мне были: "Я люблю тебя и перезвоню вечером". Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству", - отметила вдова основателя McAfee.В середине июня Макафи дал показания в суде, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере". Макафи, которому было 75 лет, также заявлял, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
https://ria.ru/20210625/mcafee-1738552108.html
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стамбул, сша, испания, происшествия, в мире
Вдова основателя McAfee обвинила власти США в смерти мужа, пишут СМИ
17:27 25.06.2021
 
© REUTERS / Darrin Zammit LupiДжон Макафи
Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi

AP: вдова основателя McAfee Джона Макафи обвинила власти США в смерти мужа

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании, сообщила в среду, 23 июня, газета País со ссылкой на источники в полиции. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не смогли.
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.
"Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв", - заявила Дженис Макафи.
Она также отметила, что у ее мужа не было суицидальных наклонностей. "Его последними словами мне были: "Я люблю тебя и перезвоню вечером". Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству", - отметила вдова основателя McAfee.
В середине июня Макафи дал показания в суде, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере". Макафи, которому было 75 лет, также заявлял, что если его выдадут США, то он "почти точно проведет конец жизни в тюрьме".
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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