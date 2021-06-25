Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210625/sledstvie-1738545453.html
Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд
Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд - РИА Новости, 25.06.2021
Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:59
2021-06-25T11:23
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866842_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_54b76b4b2527a7e1719dc50cc3aeb419.jpg
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака."Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", ч.3 ст.361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и ч.1 ст.361-1 "Создание экстремистского формирования либо участие в нем" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. "Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - подчеркивается в сообщении.По данным ведомства, обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению. "Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата (Светланы) Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - говорится в сообщении.Согласно ему, Колесникова и Знак "призывали к "забастовкам" на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения, неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства – нелегитимным".В Генпрокуратуре также напомнили, что Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о "создании по инициативе Тихановской так называемого "координационного совета" как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти". "Действительной целью создания "координационного совета" являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления". По мнению следствия, "названные направления работы "координационного совета" свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности"."Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - подчеркивается в сообщении.Во время августовских президентских выборов Колесникова была членом штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который сейчас обвиняется в экономических преступлениях, Знак – юристом штаба. Им грозит до 12 лет лишения свободы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210219/kolesnikova-1598172163.html
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_647912305d8a46be30d3c8fd0abe6d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим знак, мария колесникова, белоруссия, в мире
Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд
09:59 25.06.2021 (обновлено: 11:23 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело оппозиционеров Колесниковой и Знака

Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака.
"Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", ч.3 ст.361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и ч.1 ст.361-1 "Создание экстремистского формирования либо участие в нем" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. "Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - подчеркивается в сообщении.
По данным ведомства, обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению. "Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата (Светланы) Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - говорится в сообщении.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 14:27Протесты в Белоруссии
Адвоката Колесниковой лишили лицензии
Согласно ему, Колесникова и Знак "призывали к "забастовкам" на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения, неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства – нелегитимным".
В Генпрокуратуре также напомнили, что Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о "создании по инициативе Тихановской так называемого "координационного совета" как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти". "Действительной целью создания "координационного совета" являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления". По мнению следствия, "названные направления работы "координационного совета" свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности".
"Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Во время августовских президентских выборов Колесникова была членом штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который сейчас обвиняется в экономических преступлениях, Знак – юристом штаба. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 20:25
Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Лента новостейМолния