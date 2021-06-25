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Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд

Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд - РИА Новости, 25.06.2021

Генпрокуратура Белоруссии направила дело Колесниковой и Знака в суд

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:59

2021-06-25T09:59

2021-06-25T11:23

протесты в белоруссии

максим знак

мария колесникова

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в суд направлено уголовное дело в отношении оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака."Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, которым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357 "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", ч.3 ст.361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" и ч.1 ст.361-1 "Создание экстремистского формирования либо участие в нем" уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. "Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - подчеркивается в сообщении.По данным ведомства, обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению. "Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата (Светланы) Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти", - говорится в сообщении.Согласно ему, Колесникова и Знак "призывали к "забастовкам" на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения, неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства – нелегитимным".В Генпрокуратуре также напомнили, что Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о "создании по инициативе Тихановской так называемого "координационного совета" как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти". "Действительной целью создания "координационного совета" являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления". По мнению следствия, "названные направления работы "координационного совета" свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности"."Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней – заключение под стражу", - подчеркивается в сообщении.Во время августовских президентских выборов Колесникова была членом штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который сейчас обвиняется в экономических преступлениях, Знак – юристом штаба. Им грозит до 12 лет лишения свободы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210219/kolesnikova-1598172163.html

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, мария колесникова, белоруссия, в мире