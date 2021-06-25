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В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины - РИА Новости, 25.06.2021
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:57
2021-06-25T16:57
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Ему провели операцию. Сейчас... его состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в следственном управлении.Как сообщал СК РФ, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/strelba-1737755074.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57 25.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В СК сообщили, что состояние раненного в Ивановской области мужчины оценивается как тяжелое

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
"Ему провели операцию. Сейчас... его состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в следственном управлении.
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7 июня, 14:31
В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
Как сообщал СК РФ, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.
Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.
В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
 
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