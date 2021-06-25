https://ria.ru/20210625/sk-1738634162.html

В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины

В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины - РИА Новости, 25.06.2021

В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины

Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:57

2021-06-25T16:57

2021-06-25T16:57

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Ему провели операцию. Сейчас... его состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в следственном управлении.Как сообщал СК РФ, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/strelba-1737755074.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия