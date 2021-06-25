https://ria.ru/20210625/sk-1738634162.html
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины - РИА Новости, 25.06.2021
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:57
2021-06-25T16:57
2021-06-25T16:57
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Состояние жителя деревни Горяшино Ивановской области, который был ранен мужчиной, позднее оказавшим вооруженное сопротивление при задержании, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону."Ему провели операцию. Сейчас... его состояние оценивается как тяжелое", - рассказали в следственном управлении.Как сообщал СК РФ, вечером в четверг в деревне Горяшино 58-летний мужчина выстрелил в своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший был госпитализирован, а стрелявший скрылся с места преступления.Спустя несколько часов силовики установили, что подозреваемый находится дома в том же Горяшино. В ходе мероприятий по задержанию он оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. Злоумышленник был обезврежен ответным огнем, ранен и впоследствии скончался.В доме подозреваемого нашли автомат и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/strelba-1737755074.html
россия
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
В СК сообщили, что состояние раненного в Ивановской области мужчины оценивается как тяжелое