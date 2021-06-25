https://ria.ru/20210625/shtrafy-1738537649.html

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД - РИА Новости, 25.06.2021

В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:08

2021-06-25T09:08

2021-06-25T12:07

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585335939_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_cfed6ec6bfff02e52d341ccb7440c0b1.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства. Издание напоминает, что сейчас для этого нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте.С 1 сентября граждане смогут сделать это в онлайн-формате в течение десяти дней после получения постановления, пишет "Ъ".В случае отказа от получения штрафов в традиционном формате, то есть по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет. По данным газеты, уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.Если автовладелец не давал согласия на получение штрафов только через портал госуслуг, то постановление будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В другом случае уведомление будет отправлено в виде обычного бумажного письма.Ранее в ГИБДД сообщали о техническом сбое, который привел к проблемам с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах, отметив, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения.

https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html

https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество