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В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД - РИА Новости, 25.06.2021
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:08
2021-06-25T12:07
общество
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства. Издание напоминает, что сейчас для этого нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте.С 1 сентября граждане смогут сделать это в онлайн-формате в течение десяти дней после получения постановления, пишет "Ъ".В случае отказа от получения штрафов в традиционном формате, то есть по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет. По данным газеты, уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.Если автовладелец не давал согласия на получение штрафов только через портал госуслуг, то постановление будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В другом случае уведомление будет отправлено в виде обычного бумажного письма.Ранее в ГИБДД сообщали о техническом сбое, который привел к проблемам с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах, отметив, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения.
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общество
В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:08 25.06.2021 (обновлено: 12:07 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтенд ГИБДД на форуме "Транспорт России"
Стенд ГИБДД на форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД через портал госуслуг

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россияне смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на распоряжение правительства.
Издание напоминает, что сейчас для этого нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте.
С 1 сентября граждане смогут сделать это в онлайн-формате в течение десяти дней после получения постановления, пишет "Ъ".
В случае отказа от получения штрафов в традиционном формате, то есть по почте, документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек не заходил в личный кабинет.
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По данным газеты, уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.
Если автовладелец не давал согласия на получение штрафов только через портал госуслуг, то постановление будет считаться врученным, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В другом случае уведомление будет отправлено в виде обычного бумажного письма.
Ранее в ГИБДД сообщали о техническом сбое, который привел к проблемам с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах, отметив, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения.
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