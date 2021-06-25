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ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:56
2021-06-25T05:56
2021-06-25T08:59
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах.Ученый отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей."Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни", — подчеркнула представитель ВОЗ.Специалист добавила, что, несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.По данным ВОЗ, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта"-штамм. Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).
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сумья сваминатан, коронавирус covid-19, здоровье, воз, индия, twitter, вакцинация, общество, в мире
ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:56 25.06.2021 (обновлено: 08:59 25.06.2021)
Научный сотрудник ВОЗ Сваминатан: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Вариант коронавируса "дельта" может стать доминантным, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан
.
По ее словам, он уже присутствует более чем в 85 странах.
"Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.)", — написала Сваминатан в Twitter.
Ученый отметила, что пациент с таким штаммом может инфицировать "двух, четырех, шестерых и даже восьмерых человек", — по этой причине стали более распространены заболевания всей семьей.
"Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни", — подчеркнула представитель ВОЗ.
Специалист добавила, что, несмотря на важность вакцинации, людям следует продолжать носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
По данным ВОЗ
, индийский вариант (B.1.617) коронавируса выявили в октябре. Впоследствии выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта"-штамм. Он продолжает мутировать, недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс" (B.1.617.2.1).