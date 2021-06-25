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Сенатор-республиканец призвал не выдвигать сторонников Трампа в Конгресс
Сенатор-республиканец призвал не выдвигать сторонников Трампа в Конгресс - РИА Новости, 25.06.2021
Сенатор-республиканец призвал не выдвигать сторонников Трампа в Конгресс
Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал не выдвигать сторонников бывшего президента США Дональда Трампа для участия в промежуточных... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:37
2021-06-25T13:37
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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал не выдвигать сторонников бывшего президента США Дональда Трампа для участия в промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.Как заявил Туми в интервью газете Financial Times, следование примеру Трампа может подорвать шансы Республиканской партии на выборах в следующем году."Если (Трамп) поддержит кандидатов на основании их лояльности к нему, которые сами по себе не являются сильными кандидатами, тогда выборы в 2022 году могут пойти для нас (республиканцев) хуже, чем должно быть... Конечно, это тогда также очень плохо отразиться на нем, не так ли?", - заявил Туми.Как пишет издание, после окончания президентства Трампа Республиканская партия разделилась по поводу того, каким путем идти дальше. Туми был одним из семи республиканцев в Сенате, которые проголосовали за импичмент Трампу. По его словам, Трамп "слетел с катушек" после выборов в ноябре. Однако сенатор сохраняет оптимизм по поводу будущего его партии.Ранее СМИ писали, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс и в случае своей победы и победы республиканцев на выборах в целом претендовать на пост спикера. Позднее сам Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером нижней палаты конгресса.Ранее Трамп неоднократно намекал, что намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.
https://ria.ru/20210621/spiker-1737988580.html
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дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире
Сенатор-республиканец призвал не выдвигать сторонников Трампа в Конгресс
13:37 25.06.2021
 
© AP Photo / John MinchilloСторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне
Сторонники Трампа участвуют в митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / John Minchillo

Сенатор-республиканец призвал не выдвигать сторонников Трампа на промежуточные выборы 2022 года

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал не выдвигать сторонников бывшего президента США Дональда Трампа для участия в промежуточных выборах в конгресс в 2022 году.
Как заявил Туми в интервью газете Financial Times, следование примеру Трампа может подорвать шансы Республиканской партии на выборах в следующем году.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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Трамп заявил, что не планирует становиться спикером палаты представителей
"Если (Трамп) поддержит кандидатов на основании их лояльности к нему, которые сами по себе не являются сильными кандидатами, тогда выборы в 2022 году могут пойти для нас (республиканцев) хуже, чем должно быть... Конечно, это тогда также очень плохо отразиться на нем, не так ли?", - заявил Туми.
Как пишет издание, после окончания президентства Трампа Республиканская партия разделилась по поводу того, каким путем идти дальше. Туми был одним из семи республиканцев в Сенате, которые проголосовали за импичмент Трампу. По его словам, Трамп "слетел с катушек" после выборов в ноябре. Однако сенатор сохраняет оптимизм по поводу будущего его партии.
Ранее СМИ писали, что Трамп не исключает возможность баллотироваться в конгресс и в случае своей победы и победы республиканцев на выборах в целом претендовать на пост спикера. Позднее сам Трамп заявил, что не планирует попыток стать спикером нижней палаты конгресса.
Ранее Трамп неоднократно намекал, что намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.
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