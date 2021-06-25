Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/sdelka-1738620047.html
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:42
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договоренность в пределах досягаемости", - сказал он журналистам."То, что уже согласовано, по объему и характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока не отрегулировано. Но последний рывок дается всегда с большим трудом",- отметил Рябков.Ранее он не исключил, что оформление итоговой договоренности может занять не месяцы, а недели.Москва призывает США воздерживаться от заявлений, что затягивание переговоров по СВПД может девальвировать договоренность, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Последний рывок дается всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде.., в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными", - сказал Рябков журналистам."Это форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений. Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно, по большому счёту, что требуется", - добавил он.По словам Рябкова, сейчас "все зависит от политической воли"."Упоминание американской стороны о том, что если процесс будет затягиваться дальше, то гипотетически договорённость может девальвироваться - вот мы против такого подхода. Это не так. СВПД изначально демонстрировал свою собственную полную "профпригодность", - отметил замминистра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/raisi-1737905394.html
https://ria.ru/20210617/sdelka-1737362714.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, сша, в мире
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
15:42 25.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Рябков заявил, что договоренность по иранской ядерной сделке находится в пределах досягаемости

Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Договоренность в пределах досягаемости", - сказал он журналистам.
"То, что уже согласовано, по объему и характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока не отрегулировано. Но последний рывок дается всегда с большим трудом",- отметил Рябков.
Ранее он не исключил, что оформление итоговой договоренности может занять не месяцы, а недели.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 14:19В мире
Новый президент Ирана поделился видением будущего ядерной сделки
Москва призывает США воздерживаться от заявлений, что затягивание переговоров по СВПД может девальвировать договоренность, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Последний рывок дается всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде.., в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными", - сказал Рябков журналистам.
"Это форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений. Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно, по большому счёту, что требуется", - добавил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:25
Песков оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
По словам Рябкова, сейчас "все зависит от политической воли".
"Упоминание американской стороны о том, что если процесс будет затягиваться дальше, то гипотетически договорённость может девальвироваться - вот мы против такого подхода. Это не так. СВПД изначально демонстрировал свою собственную полную "профпригодность", - отметил замминистра.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
Лента новостейМолния