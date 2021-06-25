https://ria.ru/20210625/sdelka-1738620047.html
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:42
2021-06-25T15:42
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей рябков
москва
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СОЧИ, 25 июн - РИА Новости. Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Договоренность в пределах досягаемости", - сказал он журналистам."То, что уже согласовано, по объему и характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока не отрегулировано. Но последний рывок дается всегда с большим трудом",- отметил Рябков.Ранее он не исключил, что оформление итоговой договоренности может занять не месяцы, а недели.Москва призывает США воздерживаться от заявлений, что затягивание переговоров по СВПД может девальвировать договоренность, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Последний рывок дается всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде.., в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными", - сказал Рябков журналистам."Это форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений. Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно, по большому счёту, что требуется", - добавил он.По словам Рябкова, сейчас "все зависит от политической воли"."Упоминание американской стороны о том, что если процесс будет затягиваться дальше, то гипотетически договорённость может девальвироваться - вот мы против такого подхода. Это не так. СВПД изначально демонстрировал свою собственную полную "профпригодность", - отметил замминистра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/raisi-1737905394.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, москва, сша, в мире
В МИД оценили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Рябков заявил, что договоренность по иранской ядерной сделке находится в пределах досягаемости
СОЧИ, 25 июн - РИА Новости.
Договоренность по восстановлению иранской сделки находится в пределах досягаемости, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Договоренность в пределах досягаемости", - сказал он журналистам.
"То, что уже согласовано, по объему и характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока не отрегулировано. Но последний рывок дается всегда с большим трудом",- отметил Рябков.
Ранее он не исключил, что оформление итоговой договоренности может занять не месяцы, а недели.
Москва
призывает США
воздерживаться от заявлений, что затягивание переговоров по СВПД
может девальвировать договоренность, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Последний рывок дается всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде.., в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана
. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными", - сказал Рябков журналистам.
"Это форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений. Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно, по большому счёту, что требуется", - добавил он.
По словам Рябкова, сейчас "все зависит от политической воли".
"Упоминание американской стороны о том, что если процесс будет затягиваться дальше, то гипотетически договорённость может девальвироваться - вот мы против такого подхода. Это не так. СВПД изначально демонстрировал свою собственную полную "профпригодность", - отметил замминистра.