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https://ria.ru/20210625/sapega-1738642145.html
Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии
Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 25.06.2021
Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии
Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:33
2021-06-25T17:33
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем и переведенная под домашний арест, не испытывает проблем со здоровьем, сообщил британской газете Telegraph ее отчим Сергей Дудич.Ранее в пятницу телекомпания BBC сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.Как заявил Дудич, в четверг он впервые увидел Софью с момента задержания. По его словам, она здорова и ей необходимо время, чтобы "эмоционально восстановиться после пережитого испытания".По данным издания, Дудич отказался комментировать условия освобождения Сапеги и не подтвердил сообщения о том, что она и Протасевич находятся под наблюдением спецслужб.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
https://ria.ru/20210625/sapega-1738576787.html
https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире
Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии
17:33 25.06.2021
 
© AFP 2021 / Telegram Channel "Nevolf"Софья Сапега
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AFP 2021 / Telegram Channel "Nevolf"

Отчим россиянки Сапеги рассказал о ее состоянии

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем и переведенная под домашний арест, не испытывает проблем со здоровьем, сообщил британской газете Telegraph ее отчим Сергей Дудич.
Ранее в пятницу телекомпания BBC сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.
Адвокат Софьи Сапеги перед началом заседания в суде Партизанского района Минска
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Как заявил Дудич, в четверг он впервые увидел Софью с момента задержания. По его словам, она здорова и ей необходимо время, чтобы "эмоционально восстановиться после пережитого испытания".
По данным издания, Дудич отказался комментировать условия освобождения Сапеги и не подтвердил сообщения о том, что она и Протасевич находятся под наблюдением спецслужб.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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