https://ria.ru/20210625/sapega-1738642145.html

Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии

Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 25.06.2021

Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии

Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:33

2021-06-25T17:33

2021-06-25T17:33

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

в мире

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ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем и переведенная под домашний арест, не испытывает проблем со здоровьем, сообщил британской газете Telegraph ее отчим Сергей Дудич.Ранее в пятницу телекомпания BBC сообщила, что Роман Протасевич, основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, и задержанная с ним Сапега переведены под домашний арест. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.Как заявил Дудич, в четверг он впервые увидел Софью с момента задержания. По его словам, она здорова и ей необходимо время, чтобы "эмоционально восстановиться после пережитого испытания".По данным издания, Дудич отказался комментировать условия освобождения Сапеги и не подтвердил сообщения о том, что она и Протасевич находятся под наблюдением спецслужб.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://ria.ru/20210625/sapega-1738576787.html

https://ria.ru/20210625/tikhanovskaya-1738549372.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире