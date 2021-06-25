https://ria.ru/20210625/sapega-1738576787.html

Песков прокомментировал смену меры пресечения Сапеге в Белоруссии

Песков прокомментировал смену меры пресечения Сапеге в Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

Песков прокомментировал смену меры пресечения Сапеге в Белоруссии

Перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, под... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:36

2021-06-25T12:36

2021-06-25T12:37

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перевод россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем, под домашний арест де-юре - решение Минска, ее законные интересы будут защищаться и дальше по дипломатическим и иным каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в посольстве РФ в Белоруссии подтвердили РИА Новости, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками российской дипмиссии."Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки - они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, является ли изменение меры пресечения результатом переговоров.Однако Песков не стал комментировать заявление адвоката Сапеги, сообщившего, что ее перевод под домашний арест - следствие встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://ria.ru/20210625/foto-1738551969.html

https://ria.ru/20210625/arest-1738550086.html

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире