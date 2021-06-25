https://ria.ru/20210625/sapega-1738536985.html

Сапегу перевели под домашний арест

Сапегу перевели под домашний арест - РИА Новости, 25.06.2021

Сапегу перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романом Протасевичем, перевели РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:59

2021-06-25T08:59

2021-06-25T09:55

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

общество

софия сапега

минск

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Романом Протасевичем, перевели под домашний арест, сообщает Би-би-си со ссылкой на ее семью."Мы находимся в шоке", - сказал отчим Софьи Сергей Дудич. Для родителей Софьи это стало неожиданностью, сообщает Би-би-си.Как сообщается, сейчас Софья находится одна в съемной квартире в Минске.Адвокат семьи арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский позже подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно.Адвокат арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский также сообщил РИА Новости, что с ней продолжаются следственные действия, планирует встретиться с ней в ближайшее время."С ее участием продолжаются следственные действия. Попытаюсь в ближайшее время с ней встретиться", - сказал Гашинский.Также в российской дипмиссии в Белоруссии подтвердили, что Софье Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками посольства РФ в Минске."В настоящее время гражданке России Софье Сапеге, задержанной на основании ч.3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказали в посольстве."Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения С.Сапеги нашими консульскими сотрудниками", - подчеркнули в диппредставительстве.Посольство отмечает, что "находится во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь". "Наши сотрудники также в постоянном контакте с адвокатами россиянки и ее родителями", - добавили в дипмиссии.Посольство РФ в Минске, комментируя возможность помилования россиянки Софьи Сапеги после ее перевода под домашний арест, заявило, что не даёт прогнозов."Мы не даем прогнозов. Мы работаем", - ответили РИА Новости в российском посольстве на вопрос, идет ли речь о помиловании россиянки после ее перевода под домашний арест.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

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https://ria.ru/20210624/doklad-1738448268.html

https://ria.ru/20210622/sapega-1738012510.html

белоруссия

минск

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задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, общество, софия сапега, минск