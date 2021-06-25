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https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738553273.html
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции - РИА Новости, 25.06.2021
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:43
2021-06-25T10:58
ryanair
минск
белоруссия
евросоюз
мид белоруссии
в мире
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года"."Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.В министерстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС против Минска ставят целью подорвать суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику."Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.)", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.По мнению МИД, "очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС". "Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738207259.html
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ryanair, минск, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии, в мире
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
10:43 25.06.2021 (обновлено: 10:58 25.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели постепенно запустит ответные меры на санкции ЕС

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".
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"Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС против Минска ставят целью подорвать суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику.
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"Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.)", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению МИД, "очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС". "Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства", - подчеркивается в заявлении.
 
RyanairМинскБелоруссияЕвросоюзМИД БелоруссииВ мире
 
 
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