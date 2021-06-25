https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738553273.html

МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции

МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции - РИА Новости, 25.06.2021

МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции

МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:43

2021-06-25T10:43

2021-06-25T10:58

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года"."Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.В министерстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС против Минска ставят целью подорвать суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику."Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.)", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.По мнению МИД, "очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС". "Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738207259.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

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ryanair, минск, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии, в мире