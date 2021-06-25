https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738553273.html
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции - РИА Новости, 25.06.2021
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:43
2021-06-25T10:43
2021-06-25T10:58
ryanair
минск
белоруссия
евросоюз
мид белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года"."Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.В министерстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС против Минска ставят целью подорвать суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику."Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.)", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.По мнению МИД, "очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС". "Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738207259.html
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_0478a2ed4f0b58854aaa16975b51e784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ryanair, минск, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии, в мире
МИД Белоруссии пообещал ответ на европейские санкции
10:43 25.06.2021 (обновлено: 10:58 25.06.2021)
МИД Белоруссии заявил, что в ближайшие недели постепенно запустит ответные меры на санкции ЕС
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. МИД Белоруссии
заявил, что в ближайшие недели Минск
постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии
вступают в силу в пятницу. Накануне Совет ЕС официально принял новые ограничительные меры в отношении Минска "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair
в Минске 23 мая 2021 года".
"Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что "европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции – это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью". "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.
МИД Белоруссии заявил, что новые санкции ЕС против Минска ставят целью подорвать суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику.
"Есть только цель – разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ред.)", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики. Текст заявления опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
По мнению МИД, "очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС". "Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же, как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства", - подчеркивается в заявлении.