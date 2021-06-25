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В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России - РИА Новости, 25.06.2021
В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:51
2021-06-25T06:33
россия
санкции в отношении россии
брюссель
еврокомиссия
москва
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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россия, санкции в отношении россии, брюссель, еврокомиссия, москва, украина, в мире
В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
03:51 25.06.2021 (обновлено: 06:33 25.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.
"Что касается повышения нашей устойчивости, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза. С этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", - указывается в документе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:47
Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов
 
РоссияСанкции в отношении РоссииБрюссельЕврокомиссияМоскваУкраинаВ мире
 
 
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