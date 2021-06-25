В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
03:51 25.06.2021 (обновлено: 06:33 25.06.2021)
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.
"Что касается повышения нашей устойчивости, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза. С этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", - указывается в документе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.