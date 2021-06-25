https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738525915.html

В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России

В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России - РИА Новости, 25.06.2021

В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России

Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:51

2021-06-25T03:51

2021-06-25T06:33

россия

санкции в отношении россии

брюссель

еврокомиссия

москва

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210625/vzaimodeystvie-1738525797.html

россия

брюссель

москва

украина

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россия, санкции в отношении россии, брюссель, еврокомиссия, москва, украина, в мире