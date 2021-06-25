https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738521306.html

Вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии

Вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

Вступили в силу экономические секторальные санкции ЕС против Белоруссии

Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу в соответствии с решением Совет ЕС. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:14

2021-06-25T01:14

2021-06-25T01:15

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

светлана тихановская

ryanair

беларусбанк

совет ес

брюссель

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии вступают в силу в пятницу в соответствии с решением Совет ЕС.Накануне Совет официально принял новые ограничительные меры "в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая 2021 года".Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.Санкции ЕС, в частности, предусматривают запрет импорта и транспортировки на территории ЕС нефтепродуктов из Белоруссии, включая масла, нефтяной газ и другие газообразные углеводороды, парафиновый воск, торфяной воск и аналогичные продукты, нефтяной кокс и битум, асфальтобетонные смеси и прочие битумные смеси на основе природного битума.Новые экономические санкции включают также запрет на прямую или непрямую продажу, поставки, трансфер или экспорт кому-либо в Белоруссии оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для мониторинга или перехвата интернет и телефонной связи, товаров и технологий двойного и военного назначения.Ограничительные меры предусматривают запрет на покупку, поставку товаров, связанных с производством табачных изделий: фильтров, бумаги для сигарет, ароматизаторов для табака, оборудования для изготовления табака. С 25 июня запрещен импорт, покупка, передача в ЕС калийных удобрений из Белоруссии.В постановлении ЕС также говорится о прекращении сотрудничества Европейского инвестиционного банка с государственным сектором Белоруссии, ограничении участия стран ЕС в белорусском банковском секторе и доступа к рынку капиталов ЕС, а также к услугам по страхованию.Оговаривается запрет на предоставление займов или кредитов со сроком погашения более 90 дней после 29 июня 2021 года для госкомпаний и госструктур Белоруссии. При этом ЕС в своем решении особо отметил попадающие под ограничения в финансовой сфере Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк, а также организации, юрлица и органы, в которых более 50% имущественных прав принадлежит указанным банкам.В то же время, как указывается в документе, все контракты и договоренности в указанных отраслях, заключенные до 25 июня, не попадают под санкции и должны быть выполнены.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Александра Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, связанных с действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.Отношения еще более обострились после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского самолета компании Rayanair в Минске 23 мая этого года и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.В Минске заявляли об ответе на санкции - в частности, о контрмерах политического характера говорил МИД. Кроме того, 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии сообщила, что утвержден список ответных экономических мер на санкции Запада, в перечень запрещенных внесены товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Перечень запрещенных товаров действителен в течение шести месяцев.В результате последовательного принятия четырех пакетов индивидуальных санкций под европейские ограничения в Белоруссии попали в общей сложности 166 лиц, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, и 15 организаций.ЕС также не исключает дальнейшее расширение санкционного списка и начало работы над пятым по счету санкционным пакетом. Свои предложения по фигурантам для новых ограничительных мер передала главам МИД Евросоюза в Люксембурге экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

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https://ria.ru/20210622/belorussiya-1738069850.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

брюссель

белоруссия

сша

люксембург (государство)

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