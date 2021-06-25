https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html
Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии
Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021
Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии
Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести экономические санкции против Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:46
2021-06-25T00:46
2021-06-25T00:46
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
вашингтон
ryanair
энтони блинкен
европейский инвестиционный банк
евросоюз
белоруссия
вильнюс
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести экономические санкции против Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Вводятся ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырья для них, запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и на услуги страхования для белорусских властей. Ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе."США приветствуют объявление советом ЕС адресных экономических санкций против режима Белоруссии. Вместе с нашими партнерами мы требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", - написал Блинкен в Twitter.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, вашингтон, ryanair, энтони блинкен, европейский инвестиционный банк, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире
Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии