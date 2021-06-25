https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии

Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

Госсекретарь США прокомментировал введение санкций ЕС против Белоруссии

Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести экономические санкции против Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:46

2021-06-25T00:46

2021-06-25T00:46

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

вашингтон

ryanair

энтони блинкен

европейский инвестиционный банк

евросоюз

белоруссия

вильнюс

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон приветствует решение Евросоюза ввести экономические санкции против Белоруссии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Вводятся ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями и сырья для них, запрет на передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и на услуги страхования для белорусских властей. Ограничивается доступ Белоруссии на финансовые рынки ЕС, Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе."США приветствуют объявление советом ЕС адресных экономических санкций против режима Белоруссии. Вместе с нашими партнерами мы требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с Ryanair 23 мая", - написал Блинкен в Twitter.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html

https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html

вашингтон

белоруссия

вильнюс

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, вашингтон, ryanair, энтони блинкен, европейский инвестиционный банк, евросоюз, белоруссия, вильнюс, сша, в мире