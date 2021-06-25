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На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета

На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета - РИА Новости, 25.06.2021

На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд снес потоками воздуха ограждение, выставленное по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:26

2021-06-25T22:26

2021-06-25T22:26

ан-225 "мрия"

нато

великобритания

пакистан

украина

происшествия

в мире

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы. Об инциденте сообщило местное издание GloucestershireLive.В статье не уточняется, пострадал ли кто-то в результате инцидента.В публикации также отмечается, что самолет прилетел в Великобританию из Пакистана. Полет был частью процесса вывода войск НАТО из Афганистана.Разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза Ан-225 "Мрия" на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225

https://ria.ru/20210607/soldaty-1736003585.html

великобритания

пакистан

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ан-225 "мрия", нато, великобритания, пакистан, украина, происшествия, в мире