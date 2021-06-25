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На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета
На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета - РИА Новости, 25.06.2021
На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета
Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд снес потоками воздуха ограждение, выставленное по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:26
2021-06-25T22:26
2021-06-25T22:26
ан-225 "мрия"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке на британскую авиабазу Брайз-Нортон в Котсуолд снес потоками воздуха ограждение, выставленное по периметру взлетно-посадочной полосы. Об инциденте сообщило местное издание GloucestershireLive.В статье не уточняется, пострадал ли кто-то в результате инцидента.В публикации также отмечается, что самолет прилетел в Великобританию из Пакистана. Полет был частью процесса вывода войск НАТО из Афганистана.Разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза Ан-225 "Мрия" на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225
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ан-225 "мрия", нато, великобритания, пакистан, украина, происшествия, в мире
На британской авиабазе произошел инцидент с участием украинского самолета
Украинский Ан-225 "Мрия" сдул потоками воздуха от двигателей забор британской авиабазы