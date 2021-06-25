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Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение - РИА Новости, 25.06.2021

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:24

2021-06-25T00:24

2021-06-25T00:37

ми-8

котлас

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив, сообщает ГУ МЧС по региону."Самолёт обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется", - говорится в сообщении.

котлас

россия

архангельская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-8, котлас, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия