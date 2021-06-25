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Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение - РИА Новости, 25.06.2021
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:24
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ми-8
котлас
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив, сообщает ГУ МЧС по региону."Самолёт обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется", - говорится в сообщении.
котлас
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ми-8, котлас, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия
Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение
00:24 25.06.2021 (обновлено: 00:37 25.06.2021)
 
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолетЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
CC0 / Gellinger / Легкомоторный самолет

Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пропавший в Архангельской области легкомоторный самолет потерпел крушение, экипаж жив, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Самолёт обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется", - говорится в сообщении.
 
Ми-8КотласРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьПроисшествия
 
 
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