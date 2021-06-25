Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/samokat-1738692238.html
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2021
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
Следователи организовали проверку после того как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T23:06
2021-06-25T23:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, сообщил журналистам в пятницу представитель СУСК России по Ростовской области.Отмечается, что инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской. "По предварительным данным, двухлетний ребенок получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом", - сказал представитель ведомства. Добавляется, что после происшествия мужчина скрылся."Все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к травмированию ребенка, будет установлено в ходе проверки", - отметили в СК.
https://ria.ru/20210604/samokat-1735610928.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
23:06 25.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, сообщил журналистам в пятницу представитель СУСК России по Ростовской области.
Отмечается, что инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской. "По предварительным данным, двухлетний ребенок получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом", - сказал представитель ведомства. Добавляется, что после происшествия мужчина скрылся.
Девушки едут на электросамокатах на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 13:25Петербургский международный экономический форум
Песков прокомментировал идею ограничить скорость самокатов
"Все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к травмированию ребенка, будет установлено в ходе проверки", - отметили в СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Три человека погибли в ДТП на МКАД
08:27В Сиднее ввели локдаун из-за вспышки COVID-19
08:18В Приморье обрушилась часть автомобильного моста
08:16В Псковской области четыре человека пострадали из-за урагана
07:24Эксперт объяснил, зачем хакеры оставляют "русский след"
07:19В Германии оценили последствия в случае отключения России от SWIFT
06:56Фармрегулятор в США расширил предупреждения к вакцинам Pfizer и Moderna
06:49В бундестаге рассказали, как защитить "Северный поток — 2" от США
06:45В Киеве заявили о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
06:27Депутат бундестага предостерег от новой гонки вооружений с Россией
06:23Кардиолог объяснила, как пациентам удается распознать скорый инфаркт
06:07При пожаре в Ивановской области погибли подросток и пожарный
06:02В бундестаге заявили о важности саммита ЕС с участием России
05:51Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
05:22В Приморье арестовали мужчину, угрожавшего убить знакомую
05:11Рябков назвал условие подключения США к урегулированию на Украине
05:06В Германии оценили идею о компенсациях Украине по "Северному потоку — 2"
04:49Bloomberg: США и ФРГ обсуждают помощь Киеву из-за "Северного потока — 2"
04:20Китай угрожал остановить поставки вакцин на Украину, сообщило AP
04:15Россиянам назвали способ не сойти с ума в летних пробках
Лента новостейМолния