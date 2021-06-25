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Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 25.06.2021
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
Следователи организовали проверку после того как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, сообщил журналистам в... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T23:06
2021-06-25T23:06
2021-06-25T23:06
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следственный комитет россии (ск рф)
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ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того как мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону и скрылся, сообщил журналистам в пятницу представитель СУСК России по Ростовской области.Отмечается, что инцидент произошел 23 июня на улице Пушкинской. "По предварительным данным, двухлетний ребенок получил телесные повреждения в результате наезда мужчины, управляющего электросамокатом", - сказал представитель ведомства. Добавляется, что после происшествия мужчина скрылся."Все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к травмированию ребенка, будет установлено в ходе проверки", - отметили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в центре Ростова-на-Дону
Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка в центре Ростова-на-Дону