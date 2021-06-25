https://ria.ru/20210625/sammit-1738633680.html

Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС

Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС - РИА Новости, 25.06.2021

Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС

Диалог - это не проявление слабости, лидеры Евросоюза, обсуждая форматы взаимодействия с Россией, проявили единство и твердость, сказал на пресс-конференции по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:55

2021-06-25T16:55

2021-06-25T16:55

россия

евросовет

шарль мишель

евросоюз

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Диалог - это не проявление слабости, лидеры Евросоюза, обсуждая форматы взаимодействия с Россией, проявили единство и твердость, сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель."Совершенно законно с точки зрения ЕС, когда мы хотим реализации наших принципов в отношениях с Россией, хотим больше конкретики. Никто не настаивал на том, чтобы переговоры с Путиным прошли уже завтра, такого предложения не было. Обсуждался сбалансированный подход: твердость в отстаивании принципов, с одной стороны, и возможность диалога при реализации определенных условий, форматы такого диалога, - с другой. Речь шла о диалоге, для отстаивания интересов и ценностей европейцев", - сказал он, отвечая на вопрос об инициативе созыва саммита ЕС-Россия.Мишель также отметил, что президент США Джо Байден провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, "но это не было интерпретировано как проявление слабости".

https://ria.ru/20210625/vstrecha-1738612150.html

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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, в мире