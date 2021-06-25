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Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС - РИА Новости, 25.06.2021
Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
Диалог - это не проявление слабости, лидеры Евросоюза, обсуждая форматы взаимодействия с Россией, проявили единство и твердость, сказал на пресс-конференции по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:55
2021-06-25T16:55
2021-06-25T16:55
россия
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шарль мишель
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джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Диалог - это не проявление слабости, лидеры Евросоюза, обсуждая форматы взаимодействия с Россией, проявили единство и твердость, сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель."Совершенно законно с точки зрения ЕС, когда мы хотим реализации наших принципов в отношениях с Россией, хотим больше конкретики. Никто не настаивал на том, чтобы переговоры с Путиным прошли уже завтра, такого предложения не было. Обсуждался сбалансированный подход: твердость в отстаивании принципов, с одной стороны, и возможность диалога при реализации определенных условий, форматы такого диалога, - с другой. Речь шла о диалоге, для отстаивания интересов и ценностей европейцев", - сказал он, отвечая на вопрос об инициативе созыва саммита ЕС-Россия.Мишель также отметил, что президент США Джо Байден провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, "но это не было интерпретировано как проявление слабости".
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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
Глава Евросовета Мишель прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС