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https://ria.ru/20210625/sammit-1738614901.html
Премьер Италии поддержал проведение саммита ЕС-Россия
Премьер Италии поддержал проведение саммита ЕС-Россия - РИА Новости, 25.06.2021
Премьер Италии поддержал проведение саммита ЕС-Россия
Премьер Италии Марио Драги заявил, что поддержал бы проведение саммита Россия-ЕС, с предложением о котором выступили Франция и Германия. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:16
2021-06-25T15:18
россия
марио драги
франция
италия
в мире
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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер Италии Марио Драги заявил, что поддержал бы проведение саммита Россия-ЕС, с предложением о котором выступили Франция и Германия."Обсуждение этого вопроса было долгим и противоречивым", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе. По его словам, идея проведения подобного мероприятия стала "немного сюрпризом для многих"."Но попытка провести встречу в формате Россия-ЕС должна была быть осуществлена. Я заявил, что это нужно делать", - сказал Драги, выступление которого транслировалось в Youtube правительственного дворца Киджи."Однако некоторые страны, в частности Северной Европы, но не только, частично из-за неожиданности (предложения), частично из-за того, что они географически ближе к России, по сути, отложили эту идею, по крайней мере, на данный момент", - пояснил премьер Италии.Италия продолжает считать, что Россия является важным игроком в экономическом плане, что с ней необходимо вести переговоры в сфере экономики и климата, отметил Драги."В то же время мы должны откровенно говорить о всем, что идет не так: шпионаже, кибератаках, правах человека, хакерских атаках, дезинформации, и в этом отношении для поддержания диалога необходимо, чтобы с российской стороны был сделан прогресс", - сказал он, заявив о линии "сотрудничества и откровенности" в отношениях с Москвой.Премьер Италии подчеркнул, что знал о франко-германской инициативе о возобновлении саммитов РФ-ЕС. "Посмотрим, что будет дальше, то есть будет ли эта встреча проходить в нормандском формате или нет. Увидим в ближайшие дни", - заключил Драги.
https://ria.ru/20210625/vstrecha-1738612150.html
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россия, марио драги, франция, италия, в мире
Премьер Италии поддержал проведение саммита ЕС-Россия
15:16 25.06.2021 (обновлено: 15:18 25.06.2021)
 
© AFP 2021 / Daniel RolandГлава ЕЦБ Марио Драги. Ноябрь 2016 года
Глава ЕЦБ Марио Драги. Ноябрь 2016 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AFP 2021 / Daniel Roland

Премьер Италии Драги поддержал проведение саммита ЕС-Россия

Читать ria.ru в
РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер Италии Марио Драги заявил, что поддержал бы проведение саммита Россия-ЕС, с предложением о котором выступили Франция и Германия.
"Обсуждение этого вопроса было долгим и противоречивым", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе. По его словам, идея проведения подобного мероприятия стала "немного сюрпризом для многих".
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"Но попытка провести встречу в формате Россия-ЕС должна была быть осуществлена. Я заявил, что это нужно делать", - сказал Драги, выступление которого транслировалось в Youtube правительственного дворца Киджи.
"Однако некоторые страны, в частности Северной Европы, но не только, частично из-за неожиданности (предложения), частично из-за того, что они географически ближе к России, по сути, отложили эту идею, по крайней мере, на данный момент", - пояснил премьер Италии.
Италия продолжает считать, что Россия является важным игроком в экономическом плане, что с ней необходимо вести переговоры в сфере экономики и климата, отметил Драги.
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"В то же время мы должны откровенно говорить о всем, что идет не так: шпионаже, кибератаках, правах человека, хакерских атаках, дезинформации, и в этом отношении для поддержания диалога необходимо, чтобы с российской стороны был сделан прогресс", - сказал он, заявив о линии "сотрудничества и откровенности" в отношениях с Москвой.
Премьер Италии подчеркнул, что знал о франко-германской инициативе о возобновлении саммитов РФ-ЕС. "Посмотрим, что будет дальше, то есть будет ли эта встреча проходить в нормандском формате или нет. Увидим в ближайшие дни", - заключил Драги.
 
РоссияМарио ДрагиФранцияИталияВ мире
 
 
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