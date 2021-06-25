https://ria.ru/20210625/sammit-1738581784.html

В Кремле оценили отсутствие согласия в проведении саммита России и ЕС

В Кремле оценили отсутствие согласия в проведении саммита России и ЕС - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле оценили отсутствие согласия в проведении саммита России и ЕС

В Кремле сожалеют об отсутствии согласия в проведении саммита РФ-ЕС на встрече лидеров стран Евросоюза и напоминают, что президент РФ Владимир Путин был и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:56

2021-06-25T12:56

2021-06-25T13:46

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Кремле сожалеют об отсутствии согласия в проведении саммита РФ-ЕС на встрече лидеров стран Евросоюза и напоминают, что президент РФ Владимир Путин был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России", говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии."С сожалением. Вы знаете, что в целом президент Путин, он был и остается заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем, и концептуальная позиция президента Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность. Путин об этом неоднократно говорил", - сказал Песков в ответ на вопрос, как оценивают данные выводы в Кремле.Он напомнил, что совсем недавно, по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в германском издании Die Zeit, где "послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления атмосферы диалога"."Мы знаем также, что и канцлер ФРГ, и президент Франции разделяют эту точку зрения, и что они действительно выступили с инициативой о начале такого диалога, что приветствовалось в Москве. И, к сожалению, мы сейчас получаем информацию о том, что действительно на саммите вчера целый ряд стран высказался против этого диалога. Мы знаем, что речь в основном идет о так называемых младоевропейцах - это прибалтийские государства, Польша. Еще раз повторяю - мы сожалеем в этой связи", - добавил Песков.Москва сохраняет заинтересованность в саммите Россия-ЕС и в налаживании отношений с Брюсселем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы надеемся, что страны, которые придерживаются более сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой. Москва сохраняет свою заинтересованность в этом", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20210625/sammit-1738557206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/es-1738549179.html

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россия, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, в мире