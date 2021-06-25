https://ria.ru/20210625/sammit-1738557206.html

В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась

В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась - РИА Новости, 25.06.2021

В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась

Идея организации саммита РФ- ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество" в отношении России, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:08

2021-06-25T11:08

2021-06-25T11:18

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Идея организации саммита РФ- ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество" в отношении России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Как мы и предполагали, идея возобновления практики саммита или, по крайней мере, организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество ", - заявил Грушко

https://ria.ru/20210624/makron-1738432114.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире