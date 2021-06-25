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В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась
В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась - РИА Новости, 25.06.2021
В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась
Идея организации саммита РФ- ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество" в отношении России, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:08
2021-06-25T11:18
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Идея организации саммита РФ- ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество" в отношении России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Как мы и предполагали, идея возобновления практики саммита или, по крайней мере, организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество ", - заявил Грушко
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александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире
В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась
11:08 25.06.2021 (обновлено: 11:18 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД заявили, что идея саммита России и ЕС провалилась через "Бермудский треугольник"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Идея организации саммита РФ- ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество" в отношении России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Как мы и предполагали, идея возобновления практики саммита или, по крайней мере, организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество ", - заявил Грушко
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