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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210625/sammit-1738522861.html
Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве
Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве
Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:55
2021-06-25T01:55
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
дональд трамп
джо байден
владимир путин
москва
сша
торонто
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент, считает канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко."Я надеюсь, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне", - отметил Кисленко.По его замечанию, хотя саммит прошел в дружественной атмосфере и был "искренним обсуждением реальных проблем", по его итогам не обошлось без "отрицаний и бряцанием доспехов". Пример тому – "заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере" или отрицание российским лидером "поддержки кибер-преступников".Между тем, признает аналитик, вряд ли что-либо из сказанного в ходе саммита Байденом было неожиданностью для российской стороны. "Российская разведка очень хорошо работает в отношении США, и все ожидания касательно (оппозиционера Алексея) Навального были весьма очевидны. Байден должен был сказать что-то своей аудитории и выглядеть жестче, чем его предшественник (экс-президент Дональд Трамп), который был легковесом во всем, что касалось внешней политики, и Путин ожидал этого", - считает Кисленко.Отмечая, что обещанные вскоре после саммита новые американские санкции не являются неожиданной тенденцией в двусторонних отношениях. При этом эксперт указывает, что нормализация отношений отвечает интересам обеих стран. "Совершенно точно, что конфликт или напряженность между Россией и США не приведет ни к чему хорошему, но много хорошего будет возможно, если стороны смогут работать над улучшением двусторонних и многосторонних отношений", - подчеркнул собеседник агентства.Первый при новой администрации саммит Россия – США прошел в Женеве 16 июня. По его итогам стороны заявили о намерении продолжать диалог.
https://ria.ru/20210623/merkel-1738293736.html
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россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, торонто, в мире
Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве
01:55 25.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Эксперт рассказал, как поведение Байдена на саммите в Женеве повлияет на политику России

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент, считает канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко.
"Я сомневаюсь, что последует какая-либо внезапная перемена (в отношениях двух стран), но я подозреваю, что руководство в Москве думает, что сейчас в Вашингтоне появился более образованный и заинтересованный во внешней политике президент, а это будет означать выработку более тонкой политики и осторожность в отношении к чувствительным для США моментам", - прокомментировал РИА Новости итоги прошедшего на прошлой неделе саммита эксперт по внешней политике и международным отношениям.
"Я надеюсь, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне", - отметил Кисленко.
По его замечанию, хотя саммит прошел в дружественной атмосфере и был "искренним обсуждением реальных проблем", по его итогам не обошлось без "отрицаний и бряцанием доспехов". Пример тому – "заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере" или отрицание российским лидером "поддержки кибер-преступников".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:00Саммит Путина и Байдена
Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве
Между тем, признает аналитик, вряд ли что-либо из сказанного в ходе саммита Байденом было неожиданностью для российской стороны. "Российская разведка очень хорошо работает в отношении США, и все ожидания касательно (оппозиционера Алексея) Навального были весьма очевидны. Байден должен был сказать что-то своей аудитории и выглядеть жестче, чем его предшественник (экс-президент Дональд Трамп), который был легковесом во всем, что касалось внешней политики, и Путин ожидал этого", - считает Кисленко.
Отмечая, что обещанные вскоре после саммита новые американские санкции не являются неожиданной тенденцией в двусторонних отношениях. При этом эксперт указывает, что нормализация отношений отвечает интересам обеих стран. "Совершенно точно, что конфликт или напряженность между Россией и США не приведет ни к чему хорошему, но много хорошего будет возможно, если стороны смогут работать над улучшением двусторонних и многосторонних отношений", - подчеркнул собеседник агентства.
Первый при новой администрации саммит Россия – США прошел в Женеве 16 июня. По его итогам стороны заявили о намерении продолжать диалог.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
Саммит Путина и БайденаРоссияВашингтонДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАТоронтоВ мире
 
 
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