Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Эксперт рассказал, как поведение Байдена на саммите в Женеве повлияет на политику России
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент, считает канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко.
"Я сомневаюсь, что последует какая-либо внезапная перемена (в отношениях двух стран), но я подозреваю, что руководство в Москве думает, что сейчас в Вашингтоне появился более образованный и заинтересованный во внешней политике президент, а это будет означать выработку более тонкой политики и осторожность в отношении к чувствительным для США моментам", - прокомментировал РИА Новости итоги прошедшего на прошлой неделе саммита эксперт по внешней политике и международным отношениям.
"Я надеюсь, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне", - отметил Кисленко.
По его замечанию, хотя саммит прошел в дружественной атмосфере и был "искренним обсуждением реальных проблем", по его итогам не обошлось без "отрицаний и бряцанием доспехов". Пример тому – "заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере" или отрицание российским лидером "поддержки кибер-преступников".
Между тем, признает аналитик, вряд ли что-либо из сказанного в ходе саммита Байденом было неожиданностью для российской стороны. "Российская разведка очень хорошо работает в отношении США, и все ожидания касательно (оппозиционера Алексея) Навального были весьма очевидны. Байден должен был сказать что-то своей аудитории и выглядеть жестче, чем его предшественник (экс-президент Дональд Трамп), который был легковесом во всем, что касалось внешней политики, и Путин ожидал этого", - считает Кисленко.
Отмечая, что обещанные вскоре после саммита новые американские санкции не являются неожиданной тенденцией в двусторонних отношениях. При этом эксперт указывает, что нормализация отношений отвечает интересам обеих стран. "Совершенно точно, что конфликт или напряженность между Россией и США не приведет ни к чему хорошему, но много хорошего будет возможно, если стороны смогут работать над улучшением двусторонних и многосторонних отношений", - подчеркнул собеседник агентства.
Первый при новой администрации саммит Россия – США прошел в Женеве 16 июня. По его итогам стороны заявили о намерении продолжать диалог.