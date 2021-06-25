https://ria.ru/20210625/sammit-1738522861.html

Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве

Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперт рассказал, как поменяется политика России после саммита в Женеве

Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:55

2021-06-25T01:55

2021-06-25T01:55

саммит путина и байдена

россия

вашингтон

дональд трамп

джо байден

владимир путин

москва

сша

торонто

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прошедший в Женеве первый саммит президентов США и России дал Москве представление о том, что в Вашингтоне появился заинтересованный в дипломатии президент, считает канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко."Я надеюсь, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне", - отметил Кисленко.По его замечанию, хотя саммит прошел в дружественной атмосфере и был "искренним обсуждением реальных проблем", по его итогам не обошлось без "отрицаний и бряцанием доспехов". Пример тому – "заявление Байдена о больших возможностях США в киберсфере" или отрицание российским лидером "поддержки кибер-преступников".Между тем, признает аналитик, вряд ли что-либо из сказанного в ходе саммита Байденом было неожиданностью для российской стороны. "Российская разведка очень хорошо работает в отношении США, и все ожидания касательно (оппозиционера Алексея) Навального были весьма очевидны. Байден должен был сказать что-то своей аудитории и выглядеть жестче, чем его предшественник (экс-президент Дональд Трамп), который был легковесом во всем, что касалось внешней политики, и Путин ожидал этого", - считает Кисленко.Отмечая, что обещанные вскоре после саммита новые американские санкции не являются неожиданной тенденцией в двусторонних отношениях. При этом эксперт указывает, что нормализация отношений отвечает интересам обеих стран. "Совершенно точно, что конфликт или напряженность между Россией и США не приведет ни к чему хорошему, но много хорошего будет возможно, если стороны смогут работать над улучшением двусторонних и многосторонних отношений", - подчеркнул собеседник агентства.Первый при новой администрации саммит Россия – США прошел в Женеве 16 июня. По его итогам стороны заявили о намерении продолжать диалог.

https://ria.ru/20210623/merkel-1738293736.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

вашингтон

москва

сша

торонто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, сша, торонто, в мире