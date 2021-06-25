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Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний
Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний - РИА Новости, 25.06.2021
Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний
Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:34
2021-06-25T11:24
туризм
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны."Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учётом продолжающейся пандемии", - сказала Догузова журналистам."Ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты", - добавила она.Ведомство также сообщает туристам, что они могут ознакомиться с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Кроме того, Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при продаже туров.
https://ria.ru/20210624/privivka-1738420549.html
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туризм, новости - туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний
10:34 25.06.2021 (обновлено: 11:24 25.06.2021)
 
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Памятка для вакцинированных от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ростуризм рекомендует туристам прививаться от COVID при отсутствии противопоказаний

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны.
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"Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учётом продолжающейся пандемии", - сказала Догузова журналистам.
"Ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты", - добавила она.
Ведомство также сообщает туристам, что они могут ознакомиться с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Кроме того, Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при продаже туров.
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