https://ria.ru/20210625/rosturizm-1738551709.html

Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний

Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний - РИА Новости, 25.06.2021

Ростуризм рекомендовал туристам прививаться, если нет противопоказаний

Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:34

2021-06-25T10:34

2021-06-25T11:24

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости/Прайм. Ростуризм рекомендует туристам по возможности вакцинироваться от COVID-19, если нет медицинских или иных противопоказаний, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ограничения из-за осложнения ситуации с коронавирусом ввели и некоторые другие регионы страны."Мы видим, что ситуация сложная, развивается в регионах неравномерно и требует разного уровня ограничений для сдерживания роста заболеваемости. Мы безусловно выступаем за соблюдение всех необходимых мер безопасности и понимаем, что этот летний туристический сезон проходит с учётом продолжающейся пандемии", - сказала Догузова журналистам."Ключевая задача Ростуризма - дать туристам возможность безопасно путешествовать, а бизнесу – продолжать работать. Мы рекомендуем людям, по возможности, вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась и ограничения постепенно были сняты", - добавила она.Ведомство также сообщает туристам, что они могут ознакомиться с актуальной информацией о действующих ограничениях в регионах, включая Краснодарский край, на Национальном туристическом портале Russia.Travel. Кроме того, Ростуризм напоминает туроператорам и турагентам о необходимости информировать туристов о текущей эпидемиологической ситуации и существующих ограничениях в регионах России при продаже туров.

https://ria.ru/20210624/privivka-1738420549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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