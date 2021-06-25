В Роструде рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых
10:16 25.06.2021 (обновлено: 13:38 25.06.2021)
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПациенты и врачи в районной больнице в Мошковском районе Новосибирской области
На сайте Роструда рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых от COVID-19
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Роструде рассказали о законных основаниях для отстранения непривитого сотрудника от работы.
На сайте ведомства отмечается, что в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, такое решение возможно не только в соответствии с самим кодексом, но и исходя из положений федеральных законов и других нормативно-правовых актов.
Одним из поводов может стать нарушение Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нем указано, что при отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
В ведомстве отметили, что прививки становятся обязательными, когда появляется угроза возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Соответствующее решение принимают главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах. Оно может касаться как отдельных групп граждан, так и всего населения.
В Роструде также обратили внимание, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.
На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в десяти регионах страны. Для указанных в них категорий сотрудников прививка становится обязательной.
При этом запрещается прививать граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавляется в сообщении.