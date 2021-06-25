https://ria.ru/20210625/rostrud-1738548409.html

В Роструде рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых

В Роструде рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых - РИА Новости, 25.06.2021

В Роструде рассказали об основаниях для отстранения от работы непривитых

В Роструде рассказали о законных основаниях для отстранения непривитого сотрудника от работы. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:16

2021-06-25T10:16

2021-06-25T13:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Роструде рассказали о законных основаниях для отстранения непривитого сотрудника от работы.На сайте ведомства отмечается, что в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, такое решение возможно не только в соответствии с самим кодексом, но и исходя из положений федеральных законов и других нормативно-правовых актов.Одним из поводов может стать нарушение Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В нем указано, что при отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.В ведомстве отметили, что прививки становятся обязательными, когда появляется угроза возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Соответствующее решение принимают главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах. Оно может касаться как отдельных групп граждан, так и всего населения.В Роструде также обратили внимание, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в десяти регионах страны. Для указанных в них категорий сотрудников прививка становится обязательной. При этом запрещается прививать граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам "Гам-КОВИД-Вак", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210624/mintsifry-1738507642.html

https://ria.ru/20210625/shtamm-1738538911.html

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738278834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество