https://ria.ru/20210625/rosaviatsiya-1738659940.html
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов - РИА Новости, 25.06.2021
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:50
2021-06-25T18:50
2021-06-25T18:55
туризм
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация.Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации."Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - отмечает Росавиация.Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.
https://ria.ru/20210625/polety-1738556895.html
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туризм, коронавирус в россии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
18:50 25.06.2021 (обновлено: 18:55 25.06.2021)
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на приобретение билетов из-за коронавируса
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация
.
Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации.
"В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
"Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - отмечает Росавиация.
Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.