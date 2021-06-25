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Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов - РИА Новости, 25.06.2021
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:50
2021-06-25T18:55
туризм
коронавирус в россии
россия
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общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация.Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации."Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - отмечает Росавиация.Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.
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туризм, коронавирус в россии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов
18:50 25.06.2021 (обновлено: 18:55 25.06.2021)
 
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / Artur Marciniec

Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на приобретение билетов из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация.
Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации.

"В социальных сетях появилось фейковое сообщение о том, что якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов, связанные с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Росавиация официально информирует, что указанные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

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"Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - отмечает Росавиация.
Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.
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