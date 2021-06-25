https://ria.ru/20210625/rosaviatsiya-1738659940.html

Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов

Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов - РИА Новости, 25.06.2021

Росавиация опровергла сообщения об ограничениях на покупку билетов

Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:50

2021-06-25T18:50

2021-06-25T18:55

туризм

коронавирус в россии

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения в соцсетях об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за COVID являются не соответствуют действительности, сообщает Росавиация.Ранее в соцсетях появилась информация, что продажа авиабилетов на внутренние рейсы в России якобы будет осуществляться только на основании QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации."Приказ, о котором говорится в скрине, никогда не существовал, и данное сообщение не публиковалось на сайте Росавиации. Порядок приобретения билетов и допуск авиапассажиров на борт воздушного судна осуществляется в соответствии с положениями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - отмечает Росавиация.Ведомство добавляет, что в российских аэропортах и на воздушных судах предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности в связи с COVID-19. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские авиакомпании и аэропорты руководствуются методическими указаниями по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.

https://ria.ru/20210625/polety-1738556895.html

https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество