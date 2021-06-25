https://ria.ru/20210625/referendum-1738559690.html

В Раде заявили, что референдум об отказе от Донбасса невозможен

В Раде заявили, что референдум об отказе от Донбасса невозможен - РИА Новости, 25.06.2021

В Раде заявили, что референдум об отказе от Донбасса невозможен

Вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить вопрос о замораживании конфликта, заявил спикер... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:20

2021-06-25T11:20

2021-06-25T11:20

дмитрий разумков

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576725455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5022529caf7d39663816ad54d7e69aa.jpg

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить вопрос о замораживании конфликта, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу.В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум."Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса - ред). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий - ред). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди", - сказал Разумков.По его словам, речь может идти только о замораживании конфликта. Но это не пойдет на пользу урегулированию ситуации."Президент говорил о другом, как я понимаю. Что на некоторое время этот процесс будет заморожен. Но я уверен, что если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще сложнее. Мы должны каждый день работать, чтобы вернуть своих людей", - сказал Разумков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210615/donbass-1737038178.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/donbass-1738549642.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире