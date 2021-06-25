В Раде заявили, что референдум об отказе от Донбасса невозможен
В Верховной Раде заявили, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса запрещено законом
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, это не позволяет закон Украины, можно ставить вопрос о замораживании конфликта, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на пресс-конференции в пятницу.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.
"Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса - ред). Потому что, согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Просто физически мы их вынести не сможем. Это не работающая история именно про отказ (от территорий - ред). Я уверен, что украинский народ не поддержит никакой вопрос, связанный с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса. Там наши граждане, наши люди", - сказал Разумков.
По его словам, речь может идти только о замораживании конфликта. Но это не пойдет на пользу урегулированию ситуации.
"Президент говорил о другом, как я понимаю. Что на некоторое время этот процесс будет заморожен. Но я уверен, что если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще сложнее. Мы должны каждый день работать, чтобы вернуть своих людей", - сказал Разумков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.