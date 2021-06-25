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В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
Президент РФ Владимир Путин уже ведет подготовку к прямой линии, не исключено, что проведет за этой работой выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:51
2021-06-25T12:51
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже ведет подготовку к прямой линии, не исключено, что проведет за этой работой выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, президент работает. Безусловно, по текущим всем вопросам мы запрашиваем обновленную информацию у соответствующих ведомств. Эта информация в виде справок, которая готовится и в правительстве, и в экспертных подразделениях администрации президента, она докладывается главе государства, и он уже работает. Я не сомневаюсь, что субботу и воскресенье он проведет как раз за этой работой", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начал ли уже президент подготовку к прямой линии.Песков также уточнил, что в ходе прямой линии президенту будут помогать соведущие, которые сейчас также работают над всем массивом вопросов. Они будут помогать президенту выбирать или из набора тем, или исходя из географии страны.Песков добавил, что во время прямой линии президент будет выбирать вопросы, а будут ли они в форме текста, или СМС, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира."Мы тоже обязательно назовем статистику, вопросов традиционного много, граждане активны, постепенно формируется набор тем, которые больше всего интересуют граждан. Поэтому подготовка идет активная, работают очень много людей - это совершенно героические работники и работницы колл-центра, и волонтеры, которые тоже задействованы. Работа идет, еще работать дальше пять дней", - отметил пресс-секретарь президента.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210624/soveschanie-1738446530.html
https://ria.ru/20210621/putin-1737907301.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии
12:51 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что Путин уже ведет подготовку к прямой линии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже ведет подготовку к прямой линии, не исключено, что проведет за этой работой выходные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, президент работает. Безусловно, по текущим всем вопросам мы запрашиваем обновленную информацию у соответствующих ведомств. Эта информация в виде справок, которая готовится и в правительстве, и в экспертных подразделениях администрации президента, она докладывается главе государства, и он уже работает. Я не сомневаюсь, что субботу и воскресенье он проведет как раз за этой работой", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, начал ли уже президент подготовку к прямой линии.
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Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Песков также уточнил, что в ходе прямой линии президенту будут помогать соведущие, которые сейчас также работают над всем массивом вопросов. Они будут помогать президенту выбирать или из набора тем, или исходя из географии страны.
Песков добавил, что во время прямой линии президент будет выбирать вопросы, а будут ли они в форме текста, или СМС, или видеоматериалов, или телефонного звонка, станет известно во время эфира.
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"Мы тоже обязательно назовем статистику, вопросов традиционного много, граждане активны, постепенно формируется набор тем, которые больше всего интересуют граждан. Поэтому подготовка идет активная, работают очень много людей - это совершенно героические работники и работницы колл-центра, и волонтеры, которые тоже задействованы. Работа идет, еще работать дальше пять дней", - отметил пресс-секретарь президента.
Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
 
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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