https://ria.ru/20210625/putin-1738578953.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.06.2021

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:43

2021-06-25T12:43

2021-06-25T12:43

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Очевидно, что на повестке много вопросов, какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в Кремле идут внутренние рабочие встречи непубличного характера, а во второй половине дня "будет продолжение международных телефонных разговоров"."Мы ожидаем телефонный разговор, о котором мы дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика