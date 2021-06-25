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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.06.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:43
2021-06-25T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Очевидно, что на повестке много вопросов, какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в Кремле идут внутренние рабочие встречи непубличного характера, а во второй половине дня "будет продолжение международных телефонных разговоров"."Мы ожидаем телефонный разговор, о котором мы дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:43 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Очевидно, что на повестке много вопросов, какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле идут внутренние рабочие встречи непубличного характера, а во второй половине дня "будет продолжение международных телефонных разговоров".
"Мы ожидаем телефонный разговор, о котором мы дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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