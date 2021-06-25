https://ria.ru/20210625/putin-1738578953.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 25.06.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:43
2021-06-25T12:43
2021-06-25T12:43
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Очевидно, что на повестке много вопросов, какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что в Кремле идут внутренние рабочие встречи непубличного характера, а во второй половине дня "будет продолжение международных телефонных разговоров"."Мы ожидаем телефонный разговор, о котором мы дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
.
"Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Очевидно, что на повестке много вопросов, какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в Кремле идут внутренние рабочие встречи непубличного характера, а во второй половине дня "будет продолжение международных телефонных разговоров".
"Мы ожидаем телефонный разговор, о котором мы дадим сообщение", - добавил представитель Кремля.