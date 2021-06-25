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В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Камеры и телевидение для общения президента РФ Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:37
2021-06-25T12:37
россия
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Камеры и телевидение для общения президента РФ Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом", - заявил Песков журналистам.Он также уточнил, что посредников и раньше не было, потому что президент знакомится с большой частью массива обращений граждан. Песков добавил, что в этот раз, используя приложение "Москва.Кремль", можно записать видео, наговорить аудио и прислать текст, и так далее."Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам", - рассказал Песков.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
https://ria.ru/20210624/soveschanie-1738446530.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
12:37 25.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что для общения Путина с россиянами на прямой линии нужен только смартфон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Камеры и телевидение для общения президента РФ Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом", - заявил Песков журналистам.
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Он также уточнил, что посредников и раньше не было, потому что президент знакомится с большой частью массива обращений граждан. Песков добавил, что в этот раз, используя приложение "Москва.Кремль", можно записать видео, наговорить аудио и прислать текст, и так далее.
"Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам", - рассказал Песков.
Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.
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РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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