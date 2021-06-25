https://ria.ru/20210625/putin-1738576947.html

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным

Камеры и телевидение для общения президента РФ Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:37

2021-06-25T12:37

2021-06-25T12:37

россия

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Камеры и телевидение для общения президента РФ Владимира Путина с россиянами на прямой линии больше не нужны, нужен только смартфон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Камеры больше не нужны, и телевидение больше не нужно. Нужен каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Технологии, которые применяются, позволяют исключить из цепочки каких-либо посредников в общении между гражданами и президентом", - заявил Песков журналистам.Он также уточнил, что посредников и раньше не было, потому что президент знакомится с большой частью массива обращений граждан. Песков добавил, что в этот раз, используя приложение "Москва.Кремль", можно записать видео, наговорить аудио и прислать текст, и так далее."Региональный характер – это наша страна, и люди живут во всех регионах, и каждый гражданин хочет задать вопрос президенту. Поэтому, конечно же, вся география нашей страны будет представлена во время прямой линии, президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов и по тематике, по кругу проблем дифференциация и по географии, то есть по всем регионам", - рассказал Песков.Прямая линия пройдет 30 июня в полдень по московскому времени.

https://ria.ru/20210624/soveschanie-1738446530.html

https://ria.ru/20210622/putin-1738049923.html

россия

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россия, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, общество