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СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами
СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами - РИА Новости, 25.06.2021
СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами
Около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:18
2021-06-25T09:31
россия
эммануэль макрон
евросоюз
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
москва
франция
германия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с главами европейских стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующая инициатива принадлежит Меркель, и ее поддержал Макрон. Песков считает, что идею долен обсудить Евросоюз, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.По словам источника, во время обсуждения около десяти государств "подали сигнал", что им не нравится либо сама идея, либо то, что ее выдвинули без всякой подготовки.Агентство сообщает, что проект итогового коммюнике саммита ЕС гласит, что главы его стран "изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров". Однако эта часть текста заключена в квадратные скобки, означающие, что документ окончательно не согласован.
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россия, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, германия, в мире
СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами
03:18 25.06.2021 (обновлено: 09:31 25.06.2021)
 
© AP Photo / Pool/Charles PlatiauКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Pool/Charles Platiau

Bloomberg: ряд стран Евросоюза отвергли предложение о встрече Путина с лидерами стран ЕС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с главами европейских стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующая инициатива принадлежит Меркель, и ее поддержал Макрон. Песков считает, что идею долен обсудить Евросоюз, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.
По словам источника, во время обсуждения около десяти государств "подали сигнал", что им не нравится либо сама идея, либо то, что ее выдвинули без всякой подготовки.
Агентство сообщает, что проект итогового коммюнике саммита ЕС гласит, что главы его стран "изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров". Однако эта часть текста заключена в квадратные скобки, означающие, что документ окончательно не согласован.
Участники саммита НАТО в штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:48
Германия и Франция призвали изменить стратегию ЕС в отношениях с Россией
 
РоссияЭммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваФранцияГерманияВ мире
 
 
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