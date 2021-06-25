https://ria.ru/20210625/putin-1738524718.html

СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами

СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами - РИА Новости, 25.06.2021

СМИ: в ЕС отвергли предложение о встрече Путина с европейскими лидерами

Около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:18

2021-06-25T03:18

2021-06-25T09:31

россия

эммануэль макрон

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

москва

франция

германия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Около десяти стран Евросоюза выступили против инициативы лидеров Германии и Франции, предложивших организовать встречу президента России Владимира Путина с главами европейских стран, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.Ранее газета Financial Times написала, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос о приглашении Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что соответствующая инициатива принадлежит Меркель, и ее поддержал Макрон. Песков считает, что идею долен обсудить Евросоюз, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов интеграционного объединения на встречу с представителями Москвы.По словам источника, во время обсуждения около десяти государств "подали сигнал", что им не нравится либо сама идея, либо то, что ее выдвинули без всякой подготовки.Агентство сообщает, что проект итогового коммюнике саммита ЕС гласит, что главы его стран "изучат существующие форматы диалога с Россией, включая диалог на уровне лидеров". Однако эта часть текста заключена в квадратные скобки, означающие, что документ окончательно не согласован.

https://ria.ru/20210623/sotrudnichestvo-1738291923.html

россия

москва

франция

германия

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россия, эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, германия, в мире