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Туризм
https://ria.ru/20210625/puteshestviya-1738580837.html
Во Владимирской области туристов обязали подтверждать антиковидный статус
Во Владимирской области туристов обязали подтверждать антиковидный статус - РИА Новости, 25.06.2021
Во Владимирской области туристов обязали подтверждать антиковидный статус
В отели Владимирской области, входящей в старейший российский экскурсионный маршрут "Золотое кольцо России", с 15 июля можно будет заселиться только с... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:40
2021-06-25T13:40
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В отели Владимирской области, входящей в старейший российский экскурсионный маршрут "Золотое кольцо России", с 15 июля можно будет заселиться только с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами, сообщает АТОР.Для посещения музеев документов, подтверждающих антиковидный статус не потребуется. Но ограничения все же есть: с 21 июня допускается посещение экспозиций организованными группами до 30 человек и не организованными — до десяти человек.Вводимые меры негативно отразятся на продажах многодневных туров по Золотому кольцу с ночевками в городах Владимирской области, говорит директор по стратегическому развитию крупного туроператора Маргарита Назарова. "Сейчас конечно же продажи снизятся, потому что привитых граждан не так много, а тесты стоят денег. Эта проблема актуальна для многих регионов", — сказала она.Представитель другого туроператора отмечает, что путешествие в том числе по Золотому кольцу – не предмет первой необходимости, такой, например, как пляжный отдых с детьми на юге. И если поездка будет сопряжена с дополнительными трудностями в виде справок и сертификатов, то туристы от нее откажутся.Другие участники рынка говорят, что необходимость подтверждать антиковидный статус не снизит спрос на поездки. До 15 июля у путешественников есть время посетить пункт вакцинации. Кроме того, большинство туристов уже поняли, что в этом году поездки возможны только для имеющих необходимые справки.
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, владимирская область

Во Владимирской области туристов обязали подтверждать антиковидный статус

13:40 25.06.2021
 
© "Дом.РФ"Панорама Суздаля
Панорама Суздаля
© "Дом.РФ"
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В отели Владимирской области, входящей в старейший российский экскурсионный маршрут "Золотое кольцо России", с 15 июля можно будет заселиться только с сертификатами о вакцинации или отрицательными ПЦР-тестами, сообщает АТОР.
Для посещения музеев документов, подтверждающих антиковидный статус не потребуется. Но ограничения все же есть: с 21 июня допускается посещение экспозиций организованными группами до 30 человек и не организованными — до десяти человек.
Вводимые меры негативно отразятся на продажах многодневных туров по Золотому кольцу с ночевками в городах Владимирской области, говорит директор по стратегическому развитию крупного туроператора Маргарита Назарова. "Сейчас конечно же продажи снизятся, потому что привитых граждан не так много, а тесты стоят денег. Эта проблема актуальна для многих регионов", — сказала она.
Представитель другого туроператора отмечает, что путешествие в том числе по Золотому кольцу – не предмет первой необходимости, такой, например, как пляжный отдых с детьми на юге. И если поездка будет сопряжена с дополнительными трудностями в виде справок и сертификатов, то туристы от нее откажутся.
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Другие участники рынка говорят, что необходимость подтверждать антиковидный статус не снизит спрос на поездки. До 15 июля у путешественников есть время посетить пункт вакцинации. Кроме того, большинство туристов уже поняли, что в этом году поездки возможны только для имеющих необходимые справки.
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