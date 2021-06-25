СК Белоруссии подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги
15:03 25.06.2021 (обновлено: 15:24 25.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
СК Белоруссии подтвердил домашний арест основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича и Сапеги
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним в минском аэропорту россиянка Софья Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест, сообщила в пятницу пресс-служба СК республики.
"Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "в ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями".
"Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Следственным комитетом Белоруссии продолжается расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.
Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Протасевич и Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Их адвокаты не комментируют процессуальный статус клиентов и меру пресечения из-за подписки о неразглашении. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Говоря о Протасевиче, адвокат сообщил, что состоялась встреча девушки с родителями, и "на этой встрече она была не одна". Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.