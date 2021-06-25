https://ria.ru/20210625/protasevich-1738612596.html

СК Белоруссии подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги

СК Белоруссии подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги - РИА Новости, 25.06.2021

СК Белоруссии подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним в минском аэропорту россиянка Софья Сапега... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:03

2021-06-25T15:03

2021-06-25T15:24

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737026925_0:99:2996:1784_1920x0_80_0_0_2941d93f8764ea42416d1500b3836be9.jpg

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним в минском аэропорту россиянка Софья Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест, сообщила в пятницу пресс-служба СК республики."Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "в ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями"."Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Следственным комитетом Белоруссии продолжается расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.Ранее в пятницу Би-би-си сообщила, что Протасевич и Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Их адвокаты не комментируют процессуальный статус клиентов и меру пресечения из-за подписки о неразглашении. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил РИА Новости, что ее перевели из СИЗО КГБ под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно. Говоря о Протасевиче, адвокат сообщил, что состоялась встреча девушки с родителями, и "на этой встрече она была не одна". Посольство РФ в Минске также подтвердило РИА Новости перевод россиянки Сапеги под домашний арест и отметило, что решается вопрос ее посещения дипломатами.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

https://ria.ru/20210625/sapega-1738576787.html

https://ria.ru/20210625/pravoslavie-1738560782.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия