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Протасевича отправили под домашний арест, пишут СМИ
Протасевича отправили под домашний арест, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2021
Протасевича отправили под домашний арест, пишут СМИ
Задержанный в минском аэропорту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич находится под домашним арестом, сообщает... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:23
2021-06-25T09:23
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный в минском аэропорту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич находится под домашним арестом, сообщает Би-би-си со ссылкой на его отца, Дмитрия Протасевича."Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру", - приводятся в сообщении слова отца.Он отметил, что адвокат и власти ничего не говорят. "Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - передает издание слова Протасевича-старшего.Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с Протасевичем, перевели под домашний арест.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, минск, белоруссия, вильнюс, в мире
Протасевича отправили под домашний арест, пишут СМИ
09:23 25.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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СМИ: основателя Telegram-канала Nexta Протасевича перевели под домашний арест

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный в минском аэропорту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич находится под домашним арестом, сообщает Би-би-си со ссылкой на его отца, Дмитрия Протасевича.
"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру", - приводятся в сообщении слова отца.
Он отметил, что адвокат и власти ничего не говорят. "Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - передает издание слова Протасевича-старшего.
Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с Протасевичем, перевели под домашний арест.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 17:13
Протасевич заявил, что уважает Лукашенко за стойкость
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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