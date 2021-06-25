Протасевича отправили под домашний арест, пишут СМИ
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
© Sputnik / Виктор Толочко
СМИ: основателя Telegram-канала Nexta Протасевича перевели под домашний арест
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Задержанный в минском аэропорту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич находится под домашним арестом, сообщает Би-би-си со ссылкой на его отца, Дмитрия Протасевича.
"Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру", - приводятся в сообщении слова отца.
Он отметил, что адвокат и власти ничего не говорят. "Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - передает издание слова Протасевича-старшего.
Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с Протасевичем, перевели под домашний арест.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
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