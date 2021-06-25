https://ria.ru/20210625/proindeksiruet-1738590762.html
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников - РИА Новости, 25.06.2021
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников
Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:41
2021-06-25T13:41
2021-06-25T13:41
новости компаний - экономика
апатит
фосагро
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579982675_2:0:400:224_1920x0_80_0_0_7490f550bd4992cac5f61c2110b08d52.png
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и поощрения, сообщает пресс-служба ФосАгро.Решение об индексации стало одним из результатов рабочей встречи представителей профсоюзных организаций АО "Апатит" с руководством компании. Последний раз индексация заработных плат проводилась в компании три года назад – в 2018 году.Генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг сообщил на встрече, что благодаря усилиям трудовых коллективов, в прошлом году компании удалось перевыполнить производственный план более чем на 5% и выпустить свыше 10 миллионов тонн минеральных удобрений. На 2021 год план еще более амбициозный – 10 миллионов 300 тысяч тонн продукции.
https://ria.ru/20210609/partnerstvo-1736369730.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579982675_56:0:355:224_1920x0_80_0_0_95f137876c2c9e65436b42ba8d780fd3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, апатит, фосагро, экономика