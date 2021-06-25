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ФосАгро проиндексирует заработные платы работников
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников - РИА Новости, 25.06.2021
ФосАгро проиндексирует заработные платы работников
Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:41
2021-06-25T13:41
новости компаний - экономика
апатит
фосагро
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и поощрения, сообщает пресс-служба ФосАгро.Решение об индексации стало одним из результатов рабочей встречи представителей профсоюзных организаций АО "Апатит" с руководством компании. Последний раз индексация заработных плат проводилась в компании три года назад – в 2018 году.Генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг сообщил на встрече, что благодаря усилиям трудовых коллективов, в прошлом году компании удалось перевыполнить производственный план более чем на 5% и выпустить свыше 10 миллионов тонн минеральных удобрений. На 2021 год план еще более амбициозный – 10 миллионов 300 тысяч тонн продукции.
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новости компаний - экономика, апатит, фосагро, экономика

ФосАгро проиндексирует заработные платы работников

13:41 25.06.2021
 
© Фото : ФосАгроСотрудники компании "ФосАгро" в лаборатории
Сотрудники компании ФосАгро в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : ФосАгро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и поощрения, сообщает пресс-служба ФосАгро.
Решение об индексации стало одним из результатов рабочей встречи представителей профсоюзных организаций АО "Апатит" с руководством компании.
Последний раз индексация заработных плат проводилась в компании три года назад – в 2018 году.
Генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг сообщил на встрече, что благодаря усилиям трудовых коллективов, в прошлом году компании удалось перевыполнить производственный план более чем на 5% и выпустить свыше 10 миллионов тонн минеральных удобрений. На 2021 год план еще более амбициозный – 10 миллионов 300 тысяч тонн продукции.
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Новости компаний - ЭкономикаАпатитФосАгроЭкономика
 
 
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