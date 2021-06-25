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ФосАгро проиндексирует заработные платы работников

ФосАгро проиндексирует заработные платы работников - РИА Новости, 25.06.2021

ФосАгро проиндексирует заработные платы работников

Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:41

2021-06-25T13:41

2021-06-25T13:41

новости компаний - экономика

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фосагро

экономика

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудникам АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") будет проиндексирована заработная плата, при этом работодатель сохранит все действующие механизмы мотивации и поощрения, сообщает пресс-служба ФосАгро.Решение об индексации стало одним из результатов рабочей встречи представителей профсоюзных организаций АО "Апатит" с руководством компании. Последний раз индексация заработных плат проводилась в компании три года назад – в 2018 году.Генеральный директор АО "Апатит" Александр Гильгенберг сообщил на встрече, что благодаря усилиям трудовых коллективов, в прошлом году компании удалось перевыполнить производственный план более чем на 5% и выпустить свыше 10 миллионов тонн минеральных удобрений. На 2021 год план еще более амбициозный – 10 миллионов 300 тысяч тонн продукции.

https://ria.ru/20210609/partnerstvo-1736369730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, апатит, фосагро, экономика