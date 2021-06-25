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Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт"
Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт" - РИА Новости, 25.06.2021
Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшую неделю собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:33
2021-06-25T12:33
2021-06-25T14:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшую неделю собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет."Я пока не поставил (прививку. — Прим. ред.), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться", — сказал он журналистам.Песков добавил, что так ему будет "логистически легче жить и работать".Пресс-секретарь главы государства переболел COVID-19 в мае.После выздоровления вырабатываются не только антитела, которые в среднем через полгода пропадают, но и Т-клеточный иммунный ответ, также способный защитить организм при очередном столкновении с инфекцией.На прошлой неделе в Минздраве заявили, что готовят протоколы по ревакцинации от коронавируса. Пока при неблагоприятной эпидемиологической ситуации населению будут рекомендовать ставить новую прививку через каждые полгода, при спокойной обстановке — каждый год. Отмечалось, что наличие антител не считается противопоказанием.
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коронавирус в россии, россия, дмитрий песков
Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт"
12:33 25.06.2021 (обновлено: 14:02 25.06.2021)
Песков сообщил, что планирует сделать прививку от COVID-19 "Спутником Лайт" в ближайшее время
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
сообщил, что в ближайшую неделю собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет.
"Я пока не поставил (прививку. — Прим. ред.), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться", — сказал он журналистам.
Песков добавил, что так ему будет "логистически легче жить и работать".
Пресс-секретарь главы государства переболел COVID-19 в мае.
После выздоровления вырабатываются не только антитела, которые в среднем через полгода пропадают, но и Т-клеточный иммунный ответ, также способный защитить организм при очередном столкновении с инфекцией.
На прошлой неделе в Минздраве заявили, что готовят протоколы по ревакцинации от коронавируса. Пока при неблагоприятной эпидемиологической ситуации населению будут рекомендовать ставить новую прививку через каждые полгода, при спокойной обстановке — каждый год. Отмечалось, что наличие антител не считается противопоказанием.