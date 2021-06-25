https://ria.ru/20210625/privivka-1738576413.html

Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт"

Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт" - РИА Новости, 25.06.2021

Песков сообщил, что планирует привиться от COVID-19 "Спутником Лайт"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшую неделю собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:33

2021-06-25T12:33

2021-06-25T14:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшую неделю собирается вакцинироваться от коронавируса "Спутником Лайт", несмотря на Т-клеточный иммунитет."Я пока не поставил (прививку. — Прим. ред.), потому что у меня очень высокие антитела. И у меня Т-клеточный иммунитет. Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться", — сказал он журналистам.Песков добавил, что так ему будет "логистически легче жить и работать".Пресс-секретарь главы государства переболел COVID-19 в мае.После выздоровления вырабатываются не только антитела, которые в среднем через полгода пропадают, но и Т-клеточный иммунный ответ, также способный защитить организм при очередном столкновении с инфекцией.На прошлой неделе в Минздраве заявили, что готовят протоколы по ревакцинации от коронавируса. Пока при неблагоприятной эпидемиологической ситуации населению будут рекомендовать ставить новую прививку через каждые полгода, при спокойной обстановке — каждый год. Отмечалось, что наличие антител не считается противопоказанием.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, дмитрий песков