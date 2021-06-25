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Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда
Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда - РИА Новости, 26.06.2021
Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда
Президент США Джо Байден назвал "соответствующим" 22-летний приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-25T23:51
2021-06-25T23:51
2021-06-26T05:27
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "соответствующим" 22-летний приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.Ранее в пятницу судья в Миннеаполисе объявил о том, что приговаривает осужденного за убийство Джорджа Флойда белого полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения. Ожидается, что он будет подлежать условно-досрочному освобождению через 15 лет - это две трети срока.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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джордж флойд, джо байден, миннеаполис, сша, в мире
Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда
23:51 25.06.2021 (обновлено: 05:27 26.06.2021)
Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому Шовину за убийство Флойда