https://ria.ru/20210625/prigovor-1738694346.html

Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда - РИА Новости, 26.06.2021

Байден прокомментировал приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Президент США Джо Байден назвал "соответствующим" 22-летний приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-25T23:51

2021-06-25T23:51

2021-06-26T05:27

джордж флойд

джо байден

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сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал "соответствующим" 22-летний приговор полицейскому, осужденному за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.Ранее в пятницу судья в Миннеаполисе объявил о том, что приговаривает осужденного за убийство Джорджа Флойда белого полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюремного заключения. Ожидается, что он будет подлежать условно-досрочному освобождению через 15 лет - это две трети срока.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20210625/shovin-1738690415.html

миннеаполис

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джордж флойд, джо байден, миннеаполис, сша, в мире