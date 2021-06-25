В Ростове осудили пожизненно боевика из банды Шамиля Басаева
17:39 25.06.2021 (обновлено: 17:48 25.06.2021)
В Ростове-на-Дону был пожизненно осужден боевик, участвовавший в бою на высоте 776
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева, сообщил журналистам представитель главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.
По его информации, подсудимый в составе банды под руководством Шамиля Басаев и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечени. Там в результате вооруженного нападения на военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли 84 военных, еще четверо получили ранения.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу еще не вступил.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
1 марта 2020, 03:19Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)