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В Ростове осудили пожизненно боевика из банды Шамиля Басаева
В Ростове осудили пожизненно боевика из банды Шамиля Басаева - РИА Новости, 25.06.2021
В Ростове осудили пожизненно боевика из банды Шамиля Басаева
Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:39
2021-06-25T17:48
россия
южный военный округ
воздушно-десантные войска россии
вторая чеченская война (1999-2009)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева, сообщил журналистам представитель главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.По его информации, подсудимый в составе банды под руководством Шамиля Басаев и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечени. Там в результате вооруженного нападения на военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли 84 военных, еще четверо получили ранения.Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу еще не вступил.Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://sn.ria.ru/20210302/urok-1599604841.html
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россия, южный военный округ, воздушно-десантные войска россии, вторая чеченская война (1999-2009), происшествия
В Ростове осудили пожизненно боевика из банды Шамиля Басаева
17:39 25.06.2021 (обновлено: 17:48 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Ростове-на-Дону был пожизненно осужден боевик, участвовавший в бою на высоте 776

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева, сообщил журналистам представитель главного управления генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.
По его информации, подсудимый в составе банды под руководством Шамиля Басаев и Хаттаба участвовал в вооруженном мятеже в феврале - марте 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечени. Там в результате вооруженного нападения на военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли 84 военных, еще четверо получили ранения.
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2 марта, 15:13
В городах России пройдет онлайн-урок, посвященный подвигу 6-й роты
Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь военнослужащих". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу еще не вступил.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
1 марта 2020, 03:19
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
 
РоссияЮжный военный округВоздушно-десантные войска РоссииВторая чеченская война (1999-2009)Происшествия
 
 
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