https://ria.ru/20210625/prigovor-1738622374.html
Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку
Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку - РИА Новости, 25.06.2021
Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку
Кировский районный суд Самары приговорил бывшего федерального судью к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки за решение вопроса об... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:57
2021-06-25T15:57
2021-06-25T16:48
россия
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самарская область
волжский
происшествия
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Самары приговорил бывшего федерального судью к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки за решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, сообщило региональное управление СК РФ.В октябре 2019 года областной суд сообщил о задержании судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева. По данным следствия, судья согласился за 500 тысяч рублей помочь в удовлетворении судом ходатайства об УДО мужчины, отбывающего наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Бурцева задержали при получении первого транша в размере 250 тысяч рублей. В ноябре 2019 года полномочия судьи были прекращены, а в июне 2020 года в отношении него завели уголовное дело."Приговором суда Бурцеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Бывшему судье также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере".Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Как сообщал СК, в качестве посредника при передаче взятки выступала Альфия Гениятова, получившая 500 тысяч рублей от супруги осужденного - Александра Мукоедова.По данным прокуратуры области, Гениятова уже осуждена к трем годам лишения свободы, а взяткодатель – Мукоедов – тоже получил 7 лет.
https://ria.ru/20210616/proisshestvie-1737238671.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, волжский, происшествия
Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку
15:57 25.06.2021 (обновлено: 16:48 25.06.2021)
Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости.
Кировский районный суд Самары
приговорил бывшего федерального судью к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки за решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, сообщило региональное управление СК РФ
.
В октябре 2019 года областной суд сообщил о задержании судьи Волжского
районного суда Самарской области
Михаила Бурцева. По данным следствия, судья согласился за 500 тысяч рублей помочь в удовлетворении судом ходатайства об УДО мужчины, отбывающего наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Бурцева задержали при получении первого транша в размере 250 тысяч рублей. В ноябре 2019 года полномочия судьи были прекращены, а в июне 2020 года в отношении него завели уголовное дело.
"Приговором суда Бурцеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Бывшему судье также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как сообщал СК, в качестве посредника при передаче взятки выступала Альфия Гениятова, получившая 500 тысяч рублей от супруги осужденного - Александра Мукоедова.
По данным прокуратуры области, Гениятова уже осуждена к трем годам лишения свободы, а взяткодатель – Мукоедов – тоже получил 7 лет.