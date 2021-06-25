https://ria.ru/20210625/prigovor-1738622374.html

Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку

Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку - РИА Новости, 25.06.2021

Самарский экс-судья получил семь лет колонии строгого режима за взятку

Кировский районный суд Самары приговорил бывшего федерального судью к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки за решение вопроса об... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:57

2021-06-25T15:57

2021-06-25T16:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

волжский

происшествия

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Кировский районный суд Самары приговорил бывшего федерального судью к семи годам лишения свободы по обвинению в получении взятки за решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного, сообщило региональное управление СК РФ.В октябре 2019 года областной суд сообщил о задержании судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева. По данным следствия, судья согласился за 500 тысяч рублей помочь в удовлетворении судом ходатайства об УДО мужчины, отбывающего наказание в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Бурцева задержали при получении первого транша в размере 250 тысяч рублей. В ноябре 2019 года полномочия судьи были прекращены, а в июне 2020 года в отношении него завели уголовное дело."Приговором суда Бурцеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Бывшему судье также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Суд признал его виновным по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере".Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.Как сообщал СК, в качестве посредника при передаче взятки выступала Альфия Гениятова, получившая 500 тысяч рублей от супруги осужденного - Александра Мукоедова.По данным прокуратуры области, Гениятова уже осуждена к трем годам лишения свободы, а взяткодатель – Мукоедов – тоже получил 7 лет.

https://ria.ru/20210616/proisshestvie-1737238671.html

https://ria.ru/20210129/vzyatka-1595065350.html

россия

самарская область

волжский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, волжский, происшествия