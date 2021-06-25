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Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома
Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома - РИА Новости, 25.06.2021
Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома
Ростовский суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Калмыкии, похитившую младенца из роддома в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:54
2021-06-25T14:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Ростовский суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Калмыкии, похитившую младенца из роддома в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным ведомства, ночью 25 июля прошлого года 41-летняя женщина через окно залезла в родильное отделение больницы в Сальске и похитила новорожденного мальчика. После этого она положила его в целлофановый пакет, вынесла из больницы и отвезла домой в Калмыкию. В этот же день следователи задержали женщину, а ребенка вернули матери.Уголовное дело было возбуждено по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ. Женщина вину признала полностью. Как сообщалось ранее, в ходе допроса она пояснила, что похитила младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По ее словам, они с мужем хотели ребенка , но родить у нее не получилось."Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель областного СК.
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республика калмыкия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, ростовская область, происшествия
Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома
14:54 25.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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В Ростове-на-Дону вынесли приговор жительнице Калмыкии, похитившей ребенка из роддома

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Ростовский суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Калмыкии, похитившую младенца из роддома в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным ведомства, ночью 25 июля прошлого года 41-летняя женщина через окно залезла в родильное отделение больницы в Сальске и похитила новорожденного мальчика. После этого она положила его в целлофановый пакет, вынесла из больницы и отвезла домой в Калмыкию. В этот же день следователи задержали женщину, а ребенка вернули матери.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 22:06
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
Уголовное дело было возбуждено по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ. Женщина вину признала полностью. Как сообщалось ранее, в ходе допроса она пояснила, что похитила младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По ее словам, они с мужем хотели ребенка , но родить у нее не получилось.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель областного СК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика КалмыкияРостовская областьПроисшествия
 
 
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