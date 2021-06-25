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Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома

Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома - РИА Новости, 25.06.2021

Жительницу Калмыкии осудили за похищение младенца из роддома

Ростовский суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Калмыкии, похитившую младенца из роддома в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:54

2021-06-25T14:54

2021-06-25T14:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Ростовский суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Калмыкии, похитившую младенца из роддома в Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным ведомства, ночью 25 июля прошлого года 41-летняя женщина через окно залезла в родильное отделение больницы в Сальске и похитила новорожденного мальчика. После этого она положила его в целлофановый пакет, вынесла из больницы и отвезла домой в Калмыкию. В этот же день следователи задержали женщину, а ребенка вернули матери.Уголовное дело было возбуждено по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" УК РФ. Женщина вину признала полностью. Как сообщалось ранее, в ходе допроса она пояснила, что похитила младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. По ее словам, они с мужем хотели ребенка , но родить у нее не получилось."Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель областного СК.

https://ria.ru/20210611/delo-1736703030.html

россия

республика калмыкия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, ростовская область, происшествия