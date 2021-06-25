Суд вынес приговор трем жителям Урала за убийство девушки из-за Audi
11:08 25.06.2021 (обновлено: 13:28 25.06.2021)
Суд вынес приговор трем жителям Челябинской области за убийство девушки из-за Audi
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу назначил от 17 до 20 лет лишения свободы обвиняемым в убийстве из-за автомобиля Audi жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Каторгина пропала вечером 10 октября 2019 года в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, ее обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое подозреваемых жителей Челябинской области - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова. По информации следствия, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
"Приговором Свердловского областного суда подсудимым, в зависимости от роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 17 до 20 лет с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов", - говорится в сообщении.
По данным СУСК региона, к убийству сообщники готовились тщательно, продумав детали нападения, приобрели для нейтрализации жертвы электрошокер, нож и пластиковые хомуты. В интернете по объявлениям людей, желающих продать свои машины, они вышли на женщину и договорились с ней о встрече. Потерпевшую, по информации следствия, попросили прибыть к дому по улице Новаторов в Екатеринбурге якобы для осмотра автомобиля, после чего убили ее и спрятали тело в колодце.
Убийство Каторгиной – только один из эпизодов по этому делу. Так, обвиняемым также инкриминируется вымогательство денег у матери Меньщиковой, которую они похитили и избили. В зависимости от роли каждого злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство", "Мошенничестве".