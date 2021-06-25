https://ria.ru/20210625/prigovor-1738557076.html

Суд вынес приговор трем жителям Урала за убийство девушки из-за Audi

Суд вынес приговор трем жителям Урала за убийство девушки из-за Audi - РИА Новости, 25.06.2021

Суд вынес приговор трем жителям Урала за убийство девушки из-за Audi

Свердловский областной суд в пятницу назначил от 17 до 20 лет лишения свободы обвиняемым в убийстве из-за автомобиля Audi жительницы Екатеринбурга Ксении... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:08

2021-06-25T11:08

2021-06-25T13:28

россия

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в пятницу назначил от 17 до 20 лет лишения свободы обвиняемым в убийстве из-за автомобиля Audi жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Каторгина пропала вечером 10 октября 2019 года в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, ее обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое подозреваемых жителей Челябинской области - Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньщикова. По информации следствия, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.По данным СУСК региона, к убийству сообщники готовились тщательно, продумав детали нападения, приобрели для нейтрализации жертвы электрошокер, нож и пластиковые хомуты. В интернете по объявлениям людей, желающих продать свои машины, они вышли на женщину и договорились с ней о встрече. Потерпевшую, по информации следствия, попросили прибыть к дому по улице Новаторов в Екатеринбурге якобы для осмотра автомобиля, после чего убили ее и спрятали тело в колодце.Убийство Каторгиной – только один из эпизодов по этому делу. Так, обвиняемым также инкриминируется вымогательство денег у матери Меньщиковой, которую они похитили и избили. В зависимости от роли каждого злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Разбой", "Похищение человека", "Вымогательство", "Мошенничестве".

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736248544.html

россия

екатеринбург

челябинская область

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Свердловская область: троих фигурантов признали виновными в ряде особо тяжких преступлений В Свердловской области трое фигурантов признаны судом виновными в ряде особо тяжких преступлений Собранные следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора трём жителям Челябинской области 2021-06-25T11:08 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, челябинская область, происшествия