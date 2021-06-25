https://ria.ru/20210625/pridnestrove-1738635563.html

Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья

Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 25.06.2021

Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья

Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон считает, что не стоит трогать миротворческий контингент в Приднестровье, а... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:03

2021-06-25T17:03

2021-06-25T17:03

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майя санду

игорь додон

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молдавия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон считает, что не стоит трогать миротворческий контингент в Приднестровье, а те, кто считает нужным вывести их, либо не понимают ситуацию, либо хотят провокаций."Надо садиться за стол переговоров и договариваться, не блокировать Приднестровье, найти общий язык по статусу, объединиться и вместе идти дальше. Вот это наша позиция", - сообщил он, добавив, что проблему с Приднестровьем нужно решать только в рамках диалога.В этом году исполняется 29 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html

https://ria.ru/20210509/podvig-1731584977.html

россия

румыния

молдавия

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россия, майя санду, игорь додон, румыния, молдавия, в мире