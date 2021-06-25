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Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья - РИА Новости, 25.06.2021
Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон считает, что не стоит трогать миротворческий контингент в Приднестровье, а... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:03
2021-06-25T17:03
россия
майя санду
игорь додон
румыния
молдавия
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон считает, что не стоит трогать миротворческий контингент в Приднестровье, а те, кто считает нужным вывести их, либо не понимают ситуацию, либо хотят провокаций."Надо садиться за стол переговоров и договариваться, не блокировать Приднестровье, найти общий язык по статусу, объединиться и вместе идти дальше. Вот это наша позиция", - сообщил он, добавив, что проблему с Приднестровьем нужно решать только в рамках диалога.В этом году исполняется 29 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210105/mirotvortsy-1592040457.html
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россия, майя санду, игорь додон, румыния, молдавия, в мире
Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
17:03 25.06.2021
 
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь

Экс-президент Молдавии Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, сопредседатель блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон считает, что не стоит трогать миротворческий контингент в Приднестровье, а те, кто считает нужным вывести их, либо не понимают ситуацию, либо хотят провокаций.

"Не надо трогать миротворцев. Они более двух десятков лет обеспечивают мир на Днестре. Благодаря им у нас не стреляют. Те, кто об этом говорят (о выводе миротворцев – ред.), либо не понимают, либо очень хорошо понимают этот вопрос и хотят провокаций, чтобы опять там всё разгорелось. Поэтому не надо трогать миротворцев", - сказал Додон в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

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"Надо садиться за стол переговоров и договариваться, не блокировать Приднестровье, найти общий язык по статусу, объединиться и вместе идти дальше. Вот это наша позиция", - сообщил он, добавив, что проблему с Приднестровьем нужно решать только в рамках диалога.

"Я знаю, что жители обоих берегов хотят побыстрее, чтобы мы объединились. Я понимаю наших партнеров из Приднестровья, когда президент Молдовы (Майя Санду- ред.) кричит о том, что нужно убрать российских миротворцев, и говорят о том, что хотят объединения с Румынией. Конечно, Приднестровье никогда не захочет (в таком случае - ред.) объединяться с Молдовой", - отметил Додон.

В этом году исполняется 29 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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