https://ria.ru/20210625/prazdnik-1738556044.html

Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников

Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников - РИА Новости, 25.06.2021

Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников

Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания - самого раннего протестантского... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:04

2021-06-25T11:04

2021-06-25T11:04

религия и мировоззрение

россия

мартин лютер

германия

нюрнберг

справки

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания - самого раннего протестантского символа веры. В российских лютеранских храмах в этот день пройдут праздничные богослужения и сетевые семинары, рассказал РИА Новости канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер."Обычно бывают конференции, но в 2021 году их не планировалось", - рассказал он.Аугсбургское исповедание (на латыни: Confessio Augustana), составленное сподвижником Мартина Лютера богословом Филиппом Меланхтоном, было составлено с целью примирения с противниками протестантов. Оно было представлено протестантскими князьями и свободными городами Нюрнберг и Рейтлинген на Аугсбургском рейхстаге в Священной Римской империи германской нации 25 июня 1530 года в ответ на запрос императора Карла V, который надеялся примирить враждующие религиозные партии в Германии. Этот документ остается вероучительной нормой для лютеран."Целью написания было представить императору, во что верят те католики, которые протестуют, тогда же не было еще разделения на конфессии. Это была главная цель: представить императору, в чем же расхождение, в чем призыв пересмотра веры. Но в итоге примирения или консенсуса не получилось", - рассказал РИА Новости Вебер.С этого момента, считает он, лютеранство действительно стало конфессией, четко и систематически представляющей себе собственное вероисповедание и излагающей его.Первая часть исповедания состоит из 21 короткой статьи, в которых обсуждаются основные вероучительные положения: вера в Бога, вера во Христа, грех, оправдание, христианская жизнь, церковь, служение, таинства, гражданское управление, свобода воли, вера и добрые дела, Страшный суд. Вторая часть из семи более пространных статей была посвящена критике злоупотреблений в церкви, которые верующим было необходимо исправить. Это статьи о причащении под двумя видами (хлебом и вином), о возможности брака для духовенства, о мессе, исповеди, посте, монашеских обетах и епископской власти.Однако раскола церкви избежать не удалось. Князья, сохранявшие верность папскому престолу, отказались принять новое исповедание. Император Карл V приостановил работу рейхстага и объявил войну протестантам, которые в ответ объединились в Шмалькальденскую лигу. В 1546 году началась Шмалькальденская война, а 25 сентября 1552 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Он, спустя несколько лет после смерти Лютера, узаконил его движение. Договор был подтвержден папским решением 25 сентября 1555 года: так лютеранство получило статус признанной религии, а имперское дворянство - право на выбор вероисповедания.

https://ria.ru/20210526/lyuter-1734335718.html

https://ria.ru/20171031/1507872966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мартин лютер, германия, нюрнберг, справки