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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/prazdnik-1738556044.html
Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников
Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников - РИА Новости, 25.06.2021
Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников
Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания - самого раннего протестантского... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:04
2021-06-25T11:04
религия и мировоззрение
россия
мартин лютер
германия
нюрнберг
справки
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания - самого раннего протестантского символа веры. В российских лютеранских храмах в этот день пройдут праздничные богослужения и сетевые семинары, рассказал РИА Новости канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер."Обычно бывают конференции, но в 2021 году их не планировалось", - рассказал он.Аугсбургское исповедание (на латыни: Confessio Augustana), составленное сподвижником Мартина Лютера богословом Филиппом Меланхтоном, было составлено с целью примирения с противниками протестантов. Оно было представлено протестантскими князьями и свободными городами Нюрнберг и Рейтлинген на Аугсбургском рейхстаге в Священной Римской империи германской нации 25 июня 1530 года в ответ на запрос императора Карла V, который надеялся примирить враждующие религиозные партии в Германии. Этот документ остается вероучительной нормой для лютеран."Целью написания было представить императору, во что верят те католики, которые протестуют, тогда же не было еще разделения на конфессии. Это была главная цель: представить императору, в чем же расхождение, в чем призыв пересмотра веры. Но в итоге примирения или консенсуса не получилось", - рассказал РИА Новости Вебер.С этого момента, считает он, лютеранство действительно стало конфессией, четко и систематически представляющей себе собственное вероисповедание и излагающей его.Первая часть исповедания состоит из 21 короткой статьи, в которых обсуждаются основные вероучительные положения: вера в Бога, вера во Христа, грех, оправдание, христианская жизнь, церковь, служение, таинства, гражданское управление, свобода воли, вера и добрые дела, Страшный суд. Вторая часть из семи более пространных статей была посвящена критике злоупотреблений в церкви, которые верующим было необходимо исправить. Это статьи о причащении под двумя видами (хлебом и вином), о возможности брака для духовенства, о мессе, исповеди, посте, монашеских обетах и епископской власти.Однако раскола церкви избежать не удалось. Князья, сохранявшие верность папскому престолу, отказались принять новое исповедание. Император Карл V приостановил работу рейхстага и объявил войну протестантам, которые в ответ объединились в Шмалькальденскую лигу. В 1546 году началась Шмалькальденская война, а 25 сентября 1552 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Он, спустя несколько лет после смерти Лютера, узаконил его движение. Договор был подтвержден папским решением 25 сентября 1555 года: так лютеранство получило статус признанной религии, а имперское дворянство - право на выбор вероисповедания.
https://ria.ru/20210526/lyuter-1734335718.html
https://ria.ru/20171031/1507872966.html
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россия, мартин лютер, германия, нюрнберг, справки

Российские протестанты отмечают один из своих главных праздников

11:04 25.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПамятник Мартину Лютеру в Дрездене
Памятник Мартину Лютеру в Дрездене - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лютеране (последователи одного из основных направлений протестантизма) 25 июня отмечают день Аугсбургского вероисповедания - самого раннего протестантского символа веры. В российских лютеранских храмах в этот день пройдут праздничные богослужения и сетевые семинары, рассказал РИА Новости канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер.
"Обычно бывают конференции, но в 2021 году их не планировалось", - рассказал он.
Аугсбургское исповедание (на латыни: Confessio Augustana), составленное сподвижником Мартина Лютера богословом Филиппом Меланхтоном, было составлено с целью примирения с противниками протестантов. Оно было представлено протестантскими князьями и свободными городами Нюрнберг и Рейтлинген на Аугсбургском рейхстаге в Священной Римской империи германской нации 25 июня 1530 года в ответ на запрос императора Карла V, который надеялся примирить враждующие религиозные партии в Германии. Этот документ остается вероучительной нормой для лютеран.
"Целью написания было представить императору, во что верят те католики, которые протестуют, тогда же не было еще разделения на конфессии. Это была главная цель: представить императору, в чем же расхождение, в чем призыв пересмотра веры. Но в итоге примирения или консенсуса не получилось", - рассказал РИА Новости Вебер.
Лютеранская церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
26 мая, 22:01Религия и мировоззрение
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С этого момента, считает он, лютеранство действительно стало конфессией, четко и систематически представляющей себе собственное вероисповедание и излагающей его.
Первая часть исповедания состоит из 21 короткой статьи, в которых обсуждаются основные вероучительные положения: вера в Бога, вера во Христа, грех, оправдание, христианская жизнь, церковь, служение, таинства, гражданское управление, свобода воли, вера и добрые дела, Страшный суд. Вторая часть из семи более пространных статей была посвящена критике злоупотреблений в церкви, которые верующим было необходимо исправить. Это статьи о причащении под двумя видами (хлебом и вином), о возможности брака для духовенства, о мессе, исповеди, посте, монашеских обетах и епископской власти.
Однако раскола церкви избежать не удалось. Князья, сохранявшие верность папскому престолу, отказались принять новое исповедание. Император Карл V приостановил работу рейхстага и объявил войну протестантам, которые в ответ объединились в Шмалькальденскую лигу. В 1546 году началась Шмалькальденская война, а 25 сентября 1552 года был заключен Аугсбургский религиозный мир. Он, спустя несколько лет после смерти Лютера, узаконил его движение. Договор был подтвержден папским решением 25 сентября 1555 года: так лютеранство получило статус признанной религии, а имперское дворянство - право на выбор вероисповедания.
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