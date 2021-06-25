Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником
© Фото : официальный информационный портал республики Саха (Якутия)Церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии. 30 июня 2018
Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским праздником
ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут допущены только вакцинированные от коронавируса зрители, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.
Республиканский праздник "Ысыах Олонхо" ежегодно проводится в разных районах Якутии.
Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список "нематериального наследия человечества". Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).
В прошлом году XIV "Ысыах Олонхо", запланированный в Олекминском районе, был перенесен из-за ограничений по коронавирусу на 2021 год.
"Внесены изменения в санитарный протокол национального праздника "Ысыах Олонхо" в 2021 году в Олекминском районе. Регламентирующий документ дополнен пунктом о том, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Олекминского района допуск зрителей будет обеспечен только при предъявлении прививочных сертификатов о полной иммунизации против COVID-19", - сообщает пресс-центр.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, на мероприятиях национального праздника 26-27 июня в городе Олекминск ожидается более тысячи человек.