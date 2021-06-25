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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210625/prazdnik-1738529732.html
Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником
Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником - РИА Новости, 25.06.2021
Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником
Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T05:57
2021-06-25T05:57
республика саха (якутия)
коронавирус в россии
юнеско
олекминский район
якутск
общество
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ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут допущены только вакцинированные от коронавируса зрители, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.Республиканский праздник "Ысыах Олонхо" ежегодно проводится в разных районах Якутии.Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список "нематериального наследия человечества". Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).В прошлом году XIV "Ысыах Олонхо", запланированный в Олекминском районе, был перенесен из-за ограничений по коронавирусу на 2021 год.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, на мероприятиях национального праздника 26-27 июня в городе Олекминск ожидается более тысячи человек.
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1733918924.html
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коронавирус в россии, юнеско, олекминский район, якутск, общество
Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником
05:57 25.06.2021
 
© Фото : официальный информационный портал республики Саха (Якутия)Церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе "Сэвэки" Алданского района Якутии. 30 июня 2018
Церемония открытия Ысыаха Олонхо в культурно-этнографическом комплексе Сэвэки Алданского района Якутии. 30 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : официальный информационный портал республики Саха (Якутия)

Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским праздником

Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут допущены только вакцинированные от коронавируса зрители, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.
Республиканский праздник "Ысыах Олонхо" ежегодно проводится в разных районах Якутии.
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Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список "нематериального наследия человечества". Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).
В прошлом году XIV "Ысыах Олонхо", запланированный в Олекминском районе, был перенесен из-за ограничений по коронавирусу на 2021 год.
"Внесены изменения в санитарный протокол национального праздника "Ысыах Олонхо" в 2021 году в Олекминском районе. Регламентирующий документ дополнен пунктом о том, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Олекминского района допуск зрителей будет обеспечен только при предъявлении прививочных сертификатов о полной иммунизации против COVID-19", - сообщает пресс-центр.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, на мероприятиях национального праздника 26-27 июня в городе Олекминск ожидается более тысячи человек.
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Республика Саха (Якутия)Коронавирус в РоссииЮНЕСКООлекминский районЯкутскОбщество
 
 
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