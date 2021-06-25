https://ria.ru/20210625/prazdnik-1738529732.html

Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником

Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником - РИА Новости, 25.06.2021

Якутия приняла меры эпидбезопасности перед республиканским праздником

Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T05:57

2021-06-25T05:57

2021-06-25T05:57

республика саха (якутия)

коронавирус в россии

юнеско

олекминский район

якутск

общество

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ЯКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Власти Якутии приняли меры эпидбезопасности перед республиканским национальным праздником "Ысыах Олонхо", который пройдет в городе Олекминск 26-27 июня, будут допущены только вакцинированные от коронавируса зрители, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития региона.Республиканский праздник "Ысыах Олонхо" ежегодно проводится в разных районах Якутии.Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов. В 2009 году ЮНЕСКО включило олонхо в свой список "нематериального наследия человечества". Поэмы, длина которых в среднем составляет 10-15 тысяч стихотворных строк, исполняются народными сказителями (олонхосутами).В прошлом году XIV "Ысыах Олонхо", запланированный в Олекминском районе, был перенесен из-за ограничений по коронавирусу на 2021 год.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства, на мероприятиях национального праздника 26-27 июня в городе Олекминск ожидается более тысячи человек.

https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1733918924.html

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733795971.html

олекминский район

якутск

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коронавирус в россии, юнеско, олекминский район, якутск, общество