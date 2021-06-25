Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"
02:12 25.06.2021 (обновлено: 11:51 25.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Инвестор "Северного потока — 2" Мерен прокомментировал заявление США о "грязном газе" из России
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для Европы.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" трубопровода "Северный поток — 2". По ее словам, он транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".
Топ-менеджер Wintershall Dea не согласился со словами Грэнхолм и обратил внимание, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.
"Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим", — подчеркнул Мерен.
Также собеседник издания назвал транспортировку трубопроводного газа "лучшим решением" по сравнению с закупками сжиженного природного газа из США. Мерен привел в качестве аргумента надежность поставок, чистоту и более доступную цену первого из указанных типов топлива.
Wintershall Dea выступает в качестве одного из инвесторов российского газопровода. Ранее сообщалось, что в общей сложности компания направила на финансирование проекта 730 миллионов евро.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.