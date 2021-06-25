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Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"
Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ" - РИА Новости, 25.06.2021
Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"
Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:12
2021-06-25T11:51
дженнифер грэнхолм
марио мерен
россия
северный поток — 2
wintershall
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для Европы.Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" трубопровода "Северный поток — 2". По ее словам, он транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".Топ-менеджер Wintershall Dea не согласился со словами Грэнхолм и обратил внимание, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.Также собеседник издания назвал транспортировку трубопроводного газа "лучшим решением" по сравнению с закупками сжиженного природного газа из США. Мерен привел в качестве аргумента надежность поставок, чистоту и более доступную цену первого из указанных типов топлива.Wintershall Dea выступает в качестве одного из инвесторов российского газопровода. Ранее сообщалось, что в общей сложности компания направила на финансирование проекта 730 миллионов евро."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.
https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html
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дженнифер грэнхолм, марио мерен, россия, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, рбк (медиагруппа), германия, сша, в мире, экономика
Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"
02:12 25.06.2021 (обновлено: 11:51 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Инвестор "Северного потока — 2" Мерен прокомментировал заявление США о "грязном газе" из России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для Европы.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" трубопровода "Северный поток — 2". По ее словам, он транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".
Топ-менеджер Wintershall Dea не согласился со словами Грэнхолм и обратил внимание, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.
"Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим", — подчеркнул Мерен.
Также собеседник издания назвал транспортировку трубопроводного газа "лучшим решением" по сравнению с закупками сжиженного природного газа из США. Мерен привел в качестве аргумента надежность поставок, чистоту и более доступную цену первого из указанных типов топлива.
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Wintershall Dea выступает в качестве одного из инвесторов российского газопровода. Ранее сообщалось, что в общей сложности компания направила на финансирование проекта 730 миллионов евро.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.
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Дженнифер ГрэнхолмМарио МеренРоссияСеверный поток — 2WintershallБалтийское мореРБК (медиагруппа)ГерманияСШАВ миреЭкономика
 
 
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