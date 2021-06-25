https://ria.ru/20210625/potok-1738523226.html

Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"

Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ" - РИА Новости, 25.06.2021

Инвестор "Северного потока — 2" ответил на слова США про "грязный газ"

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T02:12

2021-06-25T02:12

2021-06-25T11:51

дженнифер грэнхолм

марио мерен

россия

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

рбк (медиагруппа)

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил в беседе с РБК, что считает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии" для Европы.Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила об "опасности" трубопровода "Северный поток — 2". По ее словам, он транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".Топ-менеджер Wintershall Dea не согласился со словами Грэнхолм и обратил внимание, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.Также собеседник издания назвал транспортировку трубопроводного газа "лучшим решением" по сравнению с закупками сжиженного природного газа из США. Мерен привел в качестве аргумента надежность поставок, чистоту и более доступную цену первого из указанных типов топлива.Wintershall Dea выступает в качестве одного из инвесторов российского газопровода. Ранее сообщалось, что в общей сложности компания направила на финансирование проекта 730 миллионов евро."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Штаты, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

https://ria.ru/20210617/gazoprovod-1737424460.html

https://ria.ru/20210620/potok-1737795271.html

россия

балтийское море

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер грэнхолм, марио мерен, россия, северный поток — 2, wintershall, балтийское море, рбк (медиагруппа), германия, сша, в мире, экономика