https://ria.ru/20210625/posol-1738664448.html

Посол России заявил, что проблема с визами для дипломатов в США не решена

Посол России заявил, что проблема с визами для дипломатов в США не решена - РИА Новости, 25.06.2021

Посол России заявил, что проблема с визами для дипломатов в США не решена

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты в этой стране по-прежнему сталкиваются с визовыми проблемами и эти проблемы до сих пор не... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:09

2021-06-25T19:09

2021-06-25T20:03

анатолий антонов

вашингтон (город)

в мире

сша

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты в этой стране по-прежнему сталкиваются с визовыми проблемами и эти проблемы до сих пор не решены."Пока вынужден сказать, что ничего не происходит в жизни российских дипломатов - все та же проблема отсутствия виз. Пример: у нас есть семьи, в которых главам семей выдана виза, а супругам в визе отказано. Удивительная ситуация, когда в наших некоторых семьях дети лишены визы и в любой момент (власти Соединенных Штатов) могут потребовать, чтобы дети наших дипломатов выехали с территории США, не хочется говорить - "были выдворены", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Проблема российской дипломатической собственности - один из центральных вопросов в разговоре нашем с американскими коллегами. На сегодняшний день никаких подвижек нет. Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле. Мне в мои первые пять дней работы здесь дали четко понять: "продавайте, приобретайте, но мы не дадим, не предоставим вам дипломатический статус вновь приобретенных объектов". Это, конечно, негативно влияет на настрой", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Но хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и требовать возвращения российской дипломатической собственности", - добавил Антонов.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ходе встреч в ведомствах США получил заверения, что американским чиновникам дали команду активизировать контакты в Россией."Я получил заверения из Совета национальной безопасности, из госдепартамента о том, что команды о необходимости активизации российско-американских контактов прошли. Хотелось бы теперь увидеть все это на деле", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210619/parni-1737676071.html

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вашингтон (город)

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анатолий антонов, вашингтон (город), в мире, сша, россия