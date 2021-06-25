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Туризм
https://ria.ru/20210625/polety-1738556895.html
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан - РИА Новости, 25.06.2021
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:07
2021-06-25T11:28
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания."Лоукостер "Победа"... с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - говорится в сообщении.Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера.
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новости - туризм, россия, бодрум, победа (авиакомпания), аэрофлот, москва, турция
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
11:07 25.06.2021 (обновлено: 11:28 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Авиакомпания "Победа" с 1 августа возобновит полеты из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания.
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"Лоукостер "Победа"... с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - говорится в сообщении.
Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера.
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияБодрумПобеда (авиакомпания)АэрофлотМоскваТурция
 
 
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