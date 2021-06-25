https://ria.ru/20210625/polety-1738556895.html

"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан

"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан - РИА Новости, 25.06.2021

"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:07

2021-06-25T11:07

2021-06-25T11:28

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания."Лоукостер "Победа"... с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - говорится в сообщении.Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера.

https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735018509.html

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новости - туризм, россия, бодрум, победа (авиакомпания), аэрофлот, москва, турция