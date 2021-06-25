https://ria.ru/20210625/polety-1738556895.html
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан - РИА Новости, 25.06.2021
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:07
2021-06-25T11:07
2021-06-25T11:28
туризм
новости - туризм
россия
бодрум
победа (авиакомпания)
аэрофлот
москва
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/23/1562712347_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d84eae5c50db83c64346926ed34bee2a.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы, сообщает компания."Лоукостер "Победа"... с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт "Внуково")", - говорится в сообщении.Рейсы в Бодрум запланированы с частотой три раза в неделю, а в Даламан - четыре раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте лоукостера.
https://ria.ru/20210531/aviasoobschenie-1735018509.html
россия
бодрум
москва
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156271/23/1562712347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_346bc27167fd93a2b2959897148a7f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, бодрум, победа (авиакомпания), аэрофлот, москва, турция
"Победа" с 1 августа возобновит полеты в турецкие Бодрум и Даламан
11:07 25.06.2021 (обновлено: 11:28 25.06.2021)
Авиакомпания "Победа" с 1 августа возобновит полеты из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан