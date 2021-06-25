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Пермяк подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные сто тысяч рублей
Пермяк подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.06.2021
Пермяк подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные сто тысяч рублей
Пермяк подал в суд на AliExpress, который списал с его кредитки за одну пару дешевых резиновых перчаток более 100 тысяч рублей из-за ошибки продавца с весом... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:43
2021-06-25T14:43
2021-06-25T14:43
aliexpress
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Пермяк подал в суд на AliExpress, который списал с его кредитки за одну пару дешевых резиновых перчаток более 100 тысяч рублей из-за ошибки продавца с весом товара, мужчина добивается справедливости более 1,5 лет и все это время платит проценты банку, дело будет рассмотрено 7 июля, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.По информации суда, пермяк осенью 2019 года заказал на сайте интернет-магазина AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Однако в тот же день с его кредитной банковской карты, привязанной к личному кабинету, было списано 109 тысяч рублей. Шокированный этим, он отказался от сделки и "открыл спор" с AliExpress. Выяснилось, что продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов – 75 килограммов, соответственно стоимость товара увеличилась в несколько раз.Мужчина на протяжении полутора лет требовал вернуть списанные в автоматическом режиме денежные средства, но его действия ни к чему не привели. Деньги ему обратно не перечислили, более того, на списанную с кредитки сумму банком начислялись проценты, образовавшуюся задолженность приходилось оплачивать. Также пермяк был вынужден нанять юриста, который помог подготовиться к обращению в суд для разрешения трудной ситуации."На протяжении всего периода спорных отношений с интернет-магазином истец находится в состоянии напряжения и беспокойства… Будут ли удовлетворены требования истца, покажет судебное разбирательство, назначенное на 7 июля", — говорится в сообщении.
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aliexpress, пермь, происшествия
Пермяк подал в суд на AliExpress за ошибочно списанные сто тысяч рублей
Житель Перми полтора года пытается вернуть ошибочно списанные AliExpress сто тысяч рублей
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости.
Пермяк подал в суд на AliExpress
, который списал с его кредитки за одну пару дешевых резиновых перчаток более 100 тысяч рублей из-за ошибки продавца с весом товара, мужчина добивается справедливости более 1,5 лет и все это время платит проценты банку, дело будет рассмотрено 7 июля, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми
.
По информации суда, пермяк осенью 2019 года заказал на сайте интернет-магазина AliExpress резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Однако в тот же день с его кредитной банковской карты, привязанной к личному кабинету, было списано 109 тысяч рублей. Шокированный этим, он отказался от сделки и "открыл спор" с AliExpress. Выяснилось, что продавец по ошибке указал вес перчаток вместо 75 граммов – 75 килограммов, соответственно стоимость товара увеличилась в несколько раз.
Мужчина на протяжении полутора лет требовал вернуть списанные в автоматическом режиме денежные средства, но его действия ни к чему не привели. Деньги ему обратно не перечислили, более того, на списанную с кредитки сумму банком начислялись проценты, образовавшуюся задолженность приходилось оплачивать. Также пермяк был вынужден нанять юриста, который помог подготовиться к обращению в суд для разрешения трудной ситуации.
"На протяжении всего периода спорных отношений с интернет-магазином истец находится в состоянии напряжения и беспокойства… Будут ли удовлетворены требования истца, покажет судебное разбирательство, назначенное на 7 июля", — говорится в сообщении.