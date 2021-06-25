Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/poiski-1738590313.html
"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом
"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом - РИА Новости, 25.06.2021
"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом
Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:39
2021-06-25T13:39
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
андрей клычков
орловская область
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8c97710478aa6bcfcefa94dd82f6ad97.jpg
БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом.Отмечается, что с начала поиска было сформировано 254 группы. К орловским поисковикам "Лиза Алерт" присоединились сотрудники из Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской областей. Серьезную поддержку оказывает конный клуб "Вязки", благодаря которому формируются конные группы, говорится в сообщении.По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, УВО, а также жители Залегощенского и соседних районов. К поиску подключены главы районов, местная администрация, губернатор Орловской области Андрей Клычков также призвал всех, кто имеет возможность, оказать помощь в поисках ребенка.
https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html
орловская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155489/54/1554895497_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_8c12d6ddc38694e003bdf008fadcd6d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей клычков, орловская область, белгородская область, происшествия
"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом
13:39 25.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом.
"Просим всех, кто проезжал в селе Казарь Залегощенского района и Залегощь в период с 18 по 23 июня, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Водители, пожалуйста, внимательно просмотрите записи, возможно, на них попала пропавшая Гнедова Виктория. Просим всех, кто может предоставить записи, позвонить на горячую линию отряда 8 (800)700-54-52", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала поиска было сформировано 254 группы. К орловским поисковикам "Лиза Алерт" присоединились сотрудники из Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской областей. Серьезную поддержку оказывает конный клуб "Вязки", благодаря которому формируются конные группы, говорится в сообщении.
По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, УВО, а также жители Залегощенского и соседних районов. К поиску подключены главы районов, местная администрация, губернатор Орловской области Андрей Клычков также призвал всех, кто имеет возможность, оказать помощь в поисках ребенка.
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 22:00
На Кубани ищут двоих упавших в реку детей
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Андрей КлычковОрловская областьБелгородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
Лента новостейМолния