https://ria.ru/20210625/poiski-1738590313.html

"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом

"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом - РИА Новости, 25.06.2021

"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом

Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов,... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:39

2021-06-25T13:39

2021-06-25T13:39

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

андрей клычков

орловская область

белгородская область

происшествия

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БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом.Отмечается, что с начала поиска было сформировано 254 группы. К орловским поисковикам "Лиза Алерт" присоединились сотрудники из Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской областей. Серьезную поддержку оказывает конный клуб "Вязки", благодаря которому формируются конные группы, говорится в сообщении.По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, УВО, а также жители Залегощенского и соседних районов. К поиску подключены главы районов, местная администрация, губернатор Орловской области Андрей Клычков также призвал всех, кто имеет возможность, оказать помощь в поисках ребенка.

https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html

орловская область

белгородская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), андрей клычков, орловская область, белгородская область, происшествия