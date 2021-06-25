"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом
"Лиза Алерт" попросила у водителей помощи в поисках девочки под Орлом
БРЯНСК, 24 июн – РИА Новости. Отряды добровольцев, шестые сутки продолжающие поиски девятилетней девочки в Орловской области, просят водителей пересмотреть записи видеорегистраторов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом.
"Просим всех, кто проезжал в селе Казарь Залегощенского района и Залегощь в период с 18 по 23 июня, предоставить записи с автомобильных регистраторов. Водители, пожалуйста, внимательно просмотрите записи, возможно, на них попала пропавшая Гнедова Виктория. Просим всех, кто может предоставить записи, позвонить на горячую линию отряда 8 (800)700-54-52", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала поиска было сформировано 254 группы. К орловским поисковикам "Лиза Алерт" присоединились сотрудники из Курской, Брянской, Московской, Воронежской, Белгородской областей. Серьезную поддержку оказывает конный клуб "Вязки", благодаря которому формируются конные группы, говорится в сообщении.
По-прежнему на месте поисков работают спецслужбы – Росгвардия, полиция, УВО, а также жители Залегощенского и соседних районов. К поиску подключены главы районов, местная администрация, губернатор Орловской области Андрей Клычков также призвал всех, кто имеет возможность, оказать помощь в поисках ребенка.
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